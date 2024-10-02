Відправка "військових радників" в Україну: Угорщина "встромляє палки в колеса"

Як сказав міністр закордонних справ країни, Угорщина вже офіційно попередила ЄС у своєму небажанні підтримувати цю ідею.

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Угорщина виступпає проти "військових радників" ЄС в Україні / Колаж: Главред, фото facebook.com/szijjarto.peter.official, фото: Reuters

Угорщина виступає категорично проти відправки військових радників Європейського Союзу до України. Своє застереження з цього приводу у відеозверненні висловив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

За даними Будапешту, ЄС має в планах не лише продовжити ще на два роки свою місію військової допомоги Україні, але й надіслати своїх військових радників. Саме вони мають допомогти у реалізації навчальних програм.

Однак Сіярто вирішив висловити своє "фе" і заявити, що відправка радників в Україну є "небезпечною пропозицією". Як сказав міністр закордонних справ країни, Угорщина вже офіційно попередила ЄС у своєму небажанні підтримувати цю ідею.

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"Ми точно не підтримаємо, ми не віддамо свій голос за це, війна має закінчитися […] Ми не підтримуємо жодну ініціативу, яка збільшує ризик ескалації війни, тому ми сказали їй ні", — заявив Сіярто.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Скандальні заяви Угорщини - що відомо

Як стало відомо, Орбан з "друзями миру" ініціює "мирний" саміт між Україною та Росією. За даними ЗМІ, угорський прем'єр минулого тижня під час засідань ООН в Нью-Йорку провів "інтенсивні" переговори з лідерами Китаю та Бразилії.

В ЄС також розкритикували підтримку Угорщини китайського "мирного плану" для України. Зазначається, що ця держава-член ЄС хоче обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського.

Окрім цього в Угорщині назвали беззмістовним рішення України боротися проти агресії Росії. Все дійшло до того, що слова з нібито натяком на готовність просто здатися, а не оборонятися, як це робить зараз Україна, обурили навіть чимало угорців.

Згодом сам Віктор Орбан відповів на зашквар свого радника. Виступаючи на національному радіо, він заявив, що важливо говорити "дуже обережно і чітко" з таких делікатних питань.

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