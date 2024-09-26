В Угорщині назвали беззмістовним рішення України боротися проти агресії Росії

Заява радника прем'єра Орбана викликала обурення навіть у самих угорців, адже він, фактично, натякнув на необхідність здатися Росії.

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ВСУ, Балаж Орбан / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Orbán Balázs

В Угорщині вже декілька разів робили неоднозначні заяви в контексті війни в Україні та поступок країні-агресору Росії. На цей раз політдиректор та близький радник угорського прем’єра Балаж Орбан заявив у Facebook, що жодного сенсу в українсько-російській війні немає.

"Вона (війна-Главред) триває більше двох з половиною років, в ній загинули сотні тисяч людей, втрачено сотні тисяч квадратних кілометрів території та знищено країну. Чому так ? Ні за що. Війна ніколи не повинна була починатися або закінчуватися раніше дипломатичними засобами. Усім було б набагато краще", - написав він.

Цю позицію Орбан озвучив після того, як під час спілкування з журналістами припустив, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, адже це "безвідповідально", передає Telex.

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"Тому що ми зрозуміли, що тут треба бути обережними, і треба бути обережними з дуже цінними угорськими життями. Не можна просто так розкидатися ними на очах в інших", – аргументував угорський політик.

Його слова з нібито натяком на готовність просто здатися, а не оборонятися, як це робить зараз Україна, обурили навіть чимало угорців.

Хто такий Балаж Орбан? Балаж Орбан — угорський юрист, професор університету та політик, який з 2021 року обіймає посаду політичного директора прем’єр-міністра Віктора Орбана і є членом Національних зборів з 2022 року. З 2018 по 2022 рік Орбан був заступником міністра, а також парламентським і стратегічним державним секретарем офісу прем’єр-міністра, пише Вікіпедія.

Позиція Угорщини в контексті війни в Україні

Нагадаємо, що вже протягом декількох місяців угорський прем’єрміністр Віктор Орбан намагається переключити увагу західних країн з допомоги Україні на можливі мирні переговори з країною-агресоркою Росією.

Напередодні Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький звинуватив західних партнерів у нібито "активізації" війни замість її стримування. Це, за його словами, допомогло країні-агресору Росії розбудувати військову промисловість, що забезпечить відповідний рівень боєприпасів, живої сили та техніки.

Раніше в Угорщині прокоментували дії українських сил на території Курської області країни-агресора Росії. Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що угорська влада стоїть на боці досягнення "миру".

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