"Україна не повинна чинити опір РФ": Орбан відповів на зашквар свого радника

Угорщина "завжди захищатиме себе", наголосив Віктор Орбан.

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Віктор Орбан прокоментував заяви свого радника / Колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламенту, pixabay.com

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував слова свого радника Балажа Орбана, який сказав про те, що Угорщина виграла б більше, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року, а також критикував Україну за опір агресії РФ.

Виступаючи на національному радіо, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що важливо говорити "дуже обережно і чітко" з таких делікатних питань, передає Reuters.

"Зараз мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наша спільнота стоїть на основі революції 1956 року, виросла з неї", - сказав угорський прем'єр. відео дня

При цьому Віктор Орбан також додав, що, як і раніше, Угорщина "завжди захищатиме себе".

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Раніше Балаж Орбан заявив у Facebook, що жодного сенсу в українсько-російській війні немає. Цю позицію він озвучив після того, як під час спілкування з журналістами припустив, що Угорщина в 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, адже це "безвідповідально".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Угорщини звинуватив західних партнерів у нібито "активізації" війни замість її стримування. Це, за його словами, допомогло країні-агресору Росії побудувати військову промисловість, що забезпечить відповідний рівень боєприпасів, живої сили та техніки.

Як повідомлялося раніше, в Угорщині прокоментували дії українських сил на території Курської області країни-агресора Росії. Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що угорська влада стоїть на стороні досягнення "миру".

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