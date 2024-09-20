Плакали в жилетку РФ: Будапешт пішов на ризиковий крок, попри напруженість з ЄС

"Угорщина готова надати вам всю необхідну підтримку для ведення бізнесу з Росією", - заявив Сіярто на брифінгу.

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Угорщина провела в Будапешті російський бізнес-форум / Колаж: Главред, Фото: Associated Press, фото REUTERS

20 вересня в Будапешті провели російський бізнес-форум. Як пише Bloomberg, він показав "бурхливий розвиток зв'язків" з Москвою, що відштовхнуло партнерів Угорщини по ЄС і НАТО.

Як пояснює видання, уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана дотримується санкцій проти РФ лише на словах, а на ділі продовжує розвивати зв'язки в сферах, які не зачепили обмеження.

"Вся Європа веде бізнес з Росією, хоча деякі з них намагаються це заперечувати. Різниця в тому, що ми не бачимо необхідності приховувати це", - наголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на брифінгу з міністром охорони здоров'я Росії Михайлом Мурашком. відео дня

Сійярто також зізнався, що подякував Мурашку "за те, що, незважаючи на вороже міжнародне середовище і постійні нападки, російське енергетичне співробітництво міцно стоїть на ногах".

Він виступив з рекламою бізнес-форуму та розповів, що в ньому беруть участь майже 80 російських та угорських компаній. До слова, найбільші угорські фірми, які зареєстровані на біржі, продовжують працювати в РФ. Йдеться про кредитор OTP Nyrt, нафтопереробну компанію Mol Nyrt і фармацевтичну компанію Gedeon Richter Nyrt.

"Угорщина готова надати вам всю необхідну підтримку для ведення бізнесу з Росією", - додав Сіярто на брифінгу.

Ба більше, Петер Сіярто пообіцяв "рішення, яке полегшить доставку ваших товарів до Росії", тому про це буде повідомлено протягом наступних тижнів.

"Орбан розпочав своє головування в ЄС з того, що спровокував глобальний дипломатичний скандал, коли в липні поїхав до Москви на зустріч із президентом Володимиром Путіним із самопроголошеною "мирною місією". Сіярто регулярно відвідує Росію та Білорусь, розвиваючи зв'язки з енергетичними компаніями "Росатом" і "Газпром", для яких Угорщина є одним з ключових клієнтів у регіоні", - нагадали у Bloomberg.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

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Як відомо, моторошна негода продовжує кошмарити Європу, тому вчора мережею ширились кадри, як Угорський парламент іде під воду. У столиці - Будапешті Дунай вийшов із берегів і затопив набережну.

Нещодавнє соцопитування показало ставлення угорців до вступу України в ЄС. Що дивно, але цікаво, багато противників євроінтеграції України і серед виборців опозиційної партії, і серед прихильників Орбана.

Також Главред розповідав про те, що між Угорщиною і Євросоюзом виник серйозний конфлікт. Предметом загострених відносин стала нещодавня заява угорського уряду щодо мігрантів.

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