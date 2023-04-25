УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Столтенберг кривить душею": у найближчій перспективі Україні членство в НАТО не світить - Золотарьов

Аліна Дембіцька
25 квітня 2023, 03:20
10
Золотарьов вважає, що питання членства України в НАТО – це питання політичного рішення. І такого рішення по факту немає.
НАТО, Андрей Золотарев
Золотарьов заявив, що у найближчій перспективі Україні членство в НАТО не світить / Колаж УНІАН

Україна могла стати членом НАТО ще у 2008 році, проте перешкодою стала позиція Франції та Німеччини. Після саміту у Бухаресті, Україна не отримала дорожню карту членства в НАТО через вето країн-членів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Коли деякі в нульові роки говорили "НАТО – ні", обґрунтувати на той момент цю позицію було складно. У той же час ті, хто зараз говорить про майбутнє членство в НАТО, забуває про те, що мабуть, Україна ніколи не була так близько до вступу в НАТО, як у 2008 році, оскільки тоді за дуже багатьма формальними критеріями ми підходили. Коли нам розповідають про 250 стандартів НАТО, з яких Україна виконала тільки 47, багато хто забуває про такі країни, як Литва, Латвія і Естонія, у яких, напевно, дуже потужні збройні сили, що їх взяли і прийняли в члени НАТО. Або ті ж Словаччина та Болгарія, які не можуть похвалитися відповідністю своїх збройних сил стандартам НАТО. Тобто у багатьох досі на озброєнні стоять зразки, які були розроблені ще в 1960-1970-і роки в Радянському Союзі", - зауважив політолог.

Золотарьов вважає, що питання членства України в НАТО – це питання політичного рішення. За його словами, такого рішення по факту немає.

відео дня

"Так, двері НАТО, як заявив Єнс Столтенберг, відкриті, але коли він говорить про те, що всі члени Альянсу бажають бачити там Україну, то він кривить душею. Мені важко уявити, як нам у цій справі допомагатиме та ж Угорщина, яка на форумі партії Фідес зображує карту "Великої Угорщини", до Тріанонського договору з територіями, що належать сьогодні Австрії, Сербії, Румунії, Україні, Словаччині. Та й політика Орбана тхне проросійським проксі. Є ще й Греція, мабуть, одна з країн, які найменше нам допомагають. І якщо почати загинати пальці, то, напевно, однієї руки для тих країн, де сильне проросійське лобі і де будуть ставити палиці в колеса, не вистачить", - сказав експерт.

"Тому спираємося на наступне. Так, заступник голови Офісу президента Андрій Ляхович заявив, що незалежно від того, буде це рішення ухвалено чи ні, ми вважаємо себе членами НАТО. Але вважати себе можна і свідком інопланетного розуму, але по факту в осяжному майбутньому немає рішення щодо членства України в НАТО. Зверніть увагу, як блискавично туди увійшла Фінляндія. Звичайно, були тертя з Туреччиною, але ці питання швидко вирішили. Я думаю, що протягом року членом НАТО стане і Швеція. Тобто ті країни, які традиційно вважалися нейтральними. Пам'ятаєте, як російська пропаганда робила акцент на необхідності "фінляндизації" України? Лінія Кекконена закінчилася – практично 80-річний період, коли Фінляндія була певним буфером між НАТО, Радянським Союзом і країнами Варшавського договору, минув і про нейтралітет забули якраз через Путіна, який ухвалив рішення про напад на Україну", - зауважив Золотарьов.

За його словами, Україна вже перейняла дуже багато досвіду в плані бойової підготовки, навчання військовослужбовців, зразків озброєння, стандартів боєприпасів від НАТО.

"З радянських зразків у нас залишилося тільки те, що в якості трофеїв захопили в ході втечі росіян з Харківської області восени. А так старе, що дісталося в спадок від Радянської Армії озброєння, або знищено, або стало непридатним. І сьогодні все частіше ми бачимо, що армія України використовує техніку стандартів НАТО. Але це ще не означає, що нам світить членство", - підкреслив він.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Як зазначив Золотарьов, для НАТО і Сполучених Штатів Україна робить колосальну роботу, оскільки зруйнувати міф про "другу армію світу" – це дорого коштує.

"У скільки обійшлася гонка озброєнь США з Радянським Союзом? Це сотні тисяч мільярдів доларів, а тут США і країни НАТО витратили на військову допомогу Україні трохи більше 100 мільярдів доларів. Фактично ЗСУ надали НАТО колосальну послугу. І тому сьогодні виходить парадоксальна ситуація, коли нам кажуть "і так, але ні" – Столтенберг говорить нам "так", але потім інші йому кажуть, що спочатку повинна закінчиться війна. Закінчиться війна – знайдуться інші причини, тому в найближчій середньостроковій перспективі нам членство в НАТО не світить", - додав політолог.

Дивіться відео про те, що Андрій Золотарьов думає про членство України в НАТО

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання та доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - сказав Столтенберг.

Пізніше генсек НАТО заявив, що всі країни-союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу. При цьому Столтенберг підкреслив, що зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна домоглася перемоги над РФ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО. Він підкреслив, що для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення.

Вас може зацікавити:

НАТО Андрій Золотарьов Йенс Столтенберг
Реклама

Головне за день

"Столтенберг кривить душею": у найближчій перспективі Україні членство в НАТО не світить - Золотарьов

"Столтенберг кривить душею": у найближчій перспективі Україні членство в НАТО не світить - Золотарьов

03:20 Україна
Росія може піти в наступ на кількох напрямках - Білий дім

Росія може піти в наступ на кількох напрямках - Білий дім

21:39 Світ
Росіяни використовують "сирійську тактику": Маляр розповіла про запеклі бої в районі Бахмута

Росіяни використовують "сирійську тактику": Маляр розповіла про запеклі бої в районі Бахмута

21:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:50

Колишня дружина Меладзе накинулася на ексВіагру через його зради

03:20

"Столтенберг кривить душею": у найближчій перспективі Україні членство в НАТО не світить - ЗолотарьовВідео

03:20

3 простих секрети, які ніхто не знав: рецепт смачного різотто, аж тарілку будуть облизуватиВідео

02:40

Для чого додають яйце в шашлик: ніжна скоринка і соковите м'ясо гарантовані

02:02

Чому в СРСР четвер був рибним днем, а зараз такого немає

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:36

У боях за Україну загинув 33-річний доброволець Олександр Кравчук

00:51

Чому 25 квітня сіль і цукор боялися чіпати: прикмети і що не можна робитиВідео

00:33

Багаторічний нагар і жир моментально зникне: як очистити посуд за допомогою клею – шалений фокус

00:29

"РФ готує запас ракет": експерт розповів, куди можуть вдарити окупантиВідео

Реклама
00:10

Шалена головоломка для геніїв: помилку на зображенні вітальні помітять лише люди з високим IQ

24 квітня, понеділок
23:45

"Був патріотом своєї країни": у тяжких боях за Україну загинув стрілець-снайпер із СєвєродонецькаВідео

23:28

"Хочеться, щоб був тут": Вакарчук поділився щемливими спогадами про Кузьму Скрябіна

23:19

Чому 26 квітня не можна одягати сині речі: прикмети і що не можна робитиВідео

23:16

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня: кому не пощастилоВідео

23:02

Ейдман розповів, чому Путін змушений продовжувати свої безглузді наступальні операціїВідео

22:30

"Живіше всіх живих": друг Винника розповів, що зараз відбувається зі співакомВідео

22:23

Євген Клопотенко зізнався, яку страву не вміє готуватиВідео

22:21

"Друзі з Гондурасу можуть сильно образитися": Пєсков зганьбив Путіна через свято на 9 травняВідео

21:40

Андрій Данилко дав критичну оцінку пісні, з якою дует Tvorchi їде на Євробачення-2023Відео

21:39

Росія може піти в наступ на кількох напрямках - Білий дімВідео

Реклама
21:37

Романтика і світ фантазій: кращі легкі мелодрами на вечір для кінопереглядуВідео

21:09

Росіяни використовують "сирійську тактику": Маляр розповіла про запеклі бої в районі БахмутаВідео

20:49

Налетить шторм і вдарить похолодання: синоптики назвали дати нової холоднечіВідео

20:05

"Він безкоштовно півроку жив у моїй квартирі": Кіркоров накинувся на ЗеленськогоВідео

19:57

"Сезон "бавовни" у розпалі": Гуменюк заявила про початок операції зі звільнення КримуВідео

19:35

Андрій Золотарьов. Коли Україну приймуть до НАТО?Відеоблоги

19:26

Зізнався у розстрілі українських дітей: "вагнерівця" побили бойовики Пригожина і затрималиВідео

19:20

Нам треба ставати гравцями, а не дітьми, які вилітають в першому ж туріПогляд

19:16

Українцям можуть отримати до 6600 грн від міжнародного фонду: хто має правоВідео

18:39

"У нього тривають проблеми зі здоров'ям": дипломат із США розповів про російського диктатораВідео

18:25

"План" України вдарити по РФ на річницю війни: Подоляк озвучив справжню мету сенсаційної новиниВідео

18:07

Які знаки зодіаку притягуються один до одного: 3 людини для ідеальної дружби

18:01

Олег Псюк з Kalush Orchestra відверто відповів на "наїзд" Іво Бобула через зірковістьВідео

17:50

Росіяни можуть вийти на "майдан": Буданов розповів, за яких умовВідео

17:50

"Дозволь сказати дещо, що засмутить": Аффлек розповів, чи сидить Лопес на дієтіВідео

17:16

10 найбільш неврожайних днів: Місячний посівний календар на травень

16:36

Суверенітет України - під сумнівом: у КНР відхрестилися від скандальних слів посла

16:31

Для українців готують нові перевірки: хто може залишитися без пенсіїВідео

16:16

Імунітет від війни на 5 років: Золотарьов назвав спосіб зупинити Росію

16:12

Найвідоміша політична сатира: 1+1 Україна покаже фільм Чарлі Чапліна "Великий" диктатор"Відео

Реклама
16:05

В який день травня не можна нічого робити: Місячний календар на травень 2023

15:52

В Україні після довгого подорожчання з'являться нові ціни на популярні овочі: пояснення експертаВідео

15:43

"Зомбі, хотів потрапити на російський ринок": Кіркоров розповів "правду" про дружбу із Зеленським

15:34

Чому не можна забирати їжу з кладовища: перелік продуктів, які не можна нести на могилуВідео

15:29

"Порадьтеся з РФ": в Угорщині висунули дивну умову вступу України в НАТО

15:08

Китайський гороскоп на травень 2023: Свиням - грошовий ризик, Тиграм - удача в усьому

15:00

Політолог пояснив, що має статися для прискореного вступу України до НАТОВідео

15:00

Дві дівчини, одна доля: як зараз виглядає акторка, яка зіграла Зіту і Гіту в однойменному фільмі

14:34

"Боже мій, він ворушиться": підлітка визнали мертвим, але він почав дихати у мами на руках

14:23

Росії загрожує палацовий переворот, верхівка обговорює наступника Путіна - ГУРВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиСалати
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти