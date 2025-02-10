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Україну накрили сильні морози: чи повернуться графіки відключень світла

Анна Ярославська
10 лютого 2025, 09:30
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Аварійні відключення світла можливі через погіршення погоди та накопичувальний ефект від ракетних ударів армії РФ.
Вимкнення світла, мороз
В Україну можуть повернутися відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне:

  • В Україні можуть початися аварійні відключення світла
  • Експерт назвав причини можливих відключень електрики

В Україні не виключені аварійні відключення світла через сильне похолодання, яке накрило країну в другий тиждень лютого. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Погода в Україні цього тижня буде морозною. У деяких регіонах температура повітря може опуститися до -14 градусів, пише РБК-Україна.

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За словами Омельченка, аварійні відключення світла можливі через накопичувальний ефект від ракетних ударів армії РФ. Експерт вважає, що саме атаки ЗС РФ створюють найбільші ризики і є головною причиною блекаутів в Україні. Однак морози відіграють неабияку роль, адже похолодання значно стимулює споживання, а в енергосистемі України не вистачає достатніх потужностей.

Дефіцит потужності в енергосистемі та подальші аварійні відключення також відбуваються через атаки окупантів по газових родовищах країни. Можливо, в Україні знижується видобуток газу, необхідного для виробництва електроенергії на ТЕС.

"Є проблеми із заповненням підземних сховищ, очікується зниження температури повітря. Все це створює ризики для переходу до планових відключень", - додав Омельченко.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, синоптик дала прогноз погоди на тиждень в Україні. Найближчими кількома днями переважатиме суха та прохолодна погода зі слабким вітром і високим атмосферним тиском.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні очікуються морози від -5 до -10 градусів уночі через домінування антициклону. На Закарпатті буде найтепліше - до +5+7 градусів, опадів не передбачається.

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Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

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