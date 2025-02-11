'Потрібно приготуватися': в Україні можуть початись масові відключення світла

Уже є обмеження споживання електроенергії для промисловості.

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Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви експерта:

Графіки відключень світла можуть запровадити для усіх українців

Це станеться, якщо середньодобова температура буде на рівні -6 градусів

Обмеження можуть бути по 3-4 години на добу

В Україні можуть запровадити графіки відключень електроенергії для побутових споживачів, якщо середньодобова температура повітря сягне від -6 або -7 градусів. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Київ 24.

"Уже є обмеження споживання для промисловості, поки що вдається обминати обмеження для населення. Але якщо середньодобова температура стабілізується на рівні -6…-7 градусів, то я боюся, що певні обмеження виникнуть", - сказав він. відео дня

Експерт також сподівається, що українці до обмежень на 3-4 години на добу "будуть ставитися доволі з розумінням".

Зокрема, Харченко порадив просто "морально приготуватися" до можливих відключень. Вони, на його думку, будуть не більше ніж для однієї черги.

"Якщо будуть нові масштабні атаки, то передбачити розвиток подій неможливо", - додав він.

Енергоспоживання / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні 11 лютого будуть застосовуватись обмеження потужності електроенергії. Графіки відключення світла будуть застосовані два рази протягом дня для промисловості та бізнесу.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що аварійні відключення світла можливі через накопичувальний ефект від ракетних ударів армії РФ. Однак морози відіграють неабияку роль, адже похолодання значно стимулює споживання, а в енергосистемі України не вистачає достатніх потужностей.

Крім того, російські окупанти не можуть уразити сховища газу в Україні, які розташовані на глибині півтора кілометри під землею, але намагаються бити по компресорних станціях та наземній інфраструктурі.

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Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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