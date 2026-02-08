Чому 9 лютого не можна будувати довгострокові плани: яке церковне свято

Вважалося, що будь-яка справа, розпочата 9 лютого, може не принести бажаного результату або завершитися прикрими перешкодами.

Яке церковне свято 9 лютого / фото: pomisna.info

Яке церковне свято 9 лютого

Що можна і не можна робити 9 лютого

Прикмети 9 лютого

У понеділок, 9 лютого, в православному календарі відзначається день пам'ятісвятого мученика Никифора. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 9 лютого

Святий Никифор жив у III столітті. Саме в той час, коли Римська імперія переслідувала християн. Тоді сповідання християнської віри вимагало не тільки внутрішньої переконаності, а й готовності прийняти страждання і смерть за Христа.

Відомо, що Никифор жив в одному з міст Малої Азії і був у дружбі з пресвітером на ім'я Саприкій. Їхні стосунки довгий час були прикладом братньої любові і спільного служіння Богу. Однак згодом між ними виник конфлікт, причина якого остаточно не відома. Ця сварка призвела до глибокого розриву і тривалої ворожнечі.

Минуло деякий час, і святий Никифор, усвідомивши згубність непримиренності, глибоко розкаявся. Він неодноразово намагався примиритися з Саприкієм, смиренно просячи пробачення і бажаючи відновити братські стосунки. Однак пресвітер, засліплений образою, відмовлявся прийняти каяття Никифора.

Цей епізод став основним у житті святого, адже саме через покаяння і смиренність він духовно підготувався до майбутнього мученицького подвигу. Християнська традиція особливо підкреслює: Бог дивиться не тільки на зовнішні вчинки людини, але перш за все на стан її серця.

Коли почалося чергове гоніння на християн, пресвітер Саприкія був заарештований за сповідання віри в Христа. Його засудили до смертної кари. Святий Никифор, дізнавшись про це, пішов за ним до місця страти і в останній раз благав про прощення, звертаючись до нього зі словами братньої любові.

Однак навіть перед обличчям смерті Сапрыкий не примирився з Никифором. За свідченням церковного переказу, у вирішальний момент він злякався мук і зрікся Христа. Тим самим він втратив вінок мученика, який, здавалося, вже був йому приготований.

Святий Никифор, побачивши це, відкрито проголосив себе християнином і заявив, що готовий прийняти смерть за віру в Ісуса Христа. Вражені його мужністю і щирістю, кати негайно стратили Никифора.

Прикмети 9 лютого

Вікна запотіли - скоро потеплішає.

Хмари пливуть проти вітру - до снігопаду або хуртовини.

Якщо до 9 лютого було холодно, а в цей день різко потеплішало - лютий буде теплим.

Що не можна робити 9 лютого

За давніми віруваннями, 9 лютого не варто братися за нові починання або будувати далекосяжні плани. Вважалося, що будь-яка справа, розпочата в цей день, може не принести бажаного результату або завершитися прикрими перешкодами. Також суворо засуджували бездіяльність і небажання працювати: лінь в цей час сприймалася як зневага до майбутньої праці, адже весна вже близько і господареві слід готуватися до нового життєвого циклу.

Що можна робити 9 лютого

У цей день віруючі з особливою надією звертаються в молитвах до святого мученика Никифора, просячи його заступництва перед Господом. Святого Никифора просять обдарувати розсудливістю, допомогти знайти правильні рішення і відновити злагоду у відносинах.

Реформа церковного календаря в Україні Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни і після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щорічно з наближенням Різдва Христового. Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти і церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває в сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

