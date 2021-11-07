УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Існує ризик повторного спалаху коронавірусу: коли в Україні буде пік COVID-19

7 листопада 2021, 17:33

Стабілізувати ситуацію допомогло збільшення темпів вакцинації.

коронавірус, лікарня
Ситуація з коронавірусом в Україні / Фото Reuters

В Україні майже вдалося зупинити стрімке зростання госпіталізації та смертності від ускладнень коронавірусної інфекції.

Як повідомив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, при цьому існує ризик повторного спалаху.

За його словами, пік COVID-19 можливий у першій половині листопада.

Він підкреслив, що стабілізувати ситуацію допомогло збільшення темпів вакцинації. Крім того, введення обмежень "червоної" зони також можуть сприяти цьому.

"Зараз ми говоримо про перші позитивні ознаки: госпіталізація і рівень смертності припинили високе зростання і тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні", - заявив експерт.

Реклама

Ганіченко зазначив, що дуже високий ризик повторного спалаху COVID-19. Тому говорити про стабілізацію ситуації в Україні поки рано.

Спочатку необхідно дочекатися позитивного тренда протягом двох-трьох тижнів. Експерт також закликає дотримуватися карантину і нарощувати темпи вакцинації.

читайте такожЛікар розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу онкохворим

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів про те, що карантин у Києві може затягнутися на 3 тижні. За його словами, саме стільки може знадобитися для стабілізації ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Читайте також:

viber
коронавірус коронавірус в Україні Коронавірус Київ
Зараз ви переглядаєте новину «Існує ризик повторного спалаху коронавірусу: коли в Україні буде пік COVID-19». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Не спіть так ніколи: привернете біду і втратите здоров'яНе спіть так ніколи: привернете біду і втратите здоров'я Прикмети на 5 листопада: що не можна робити в Яків день і як не потрапити в бідуПрикмети на 5 листопада: що не можна робити в Яків день і як не потрапити в біду Морози атакують несподівано: синоптик попередив про різке похолоданняМорози атакують несподівано: синоптик попередив про різке похолодання Чи може початися світова війна через УкраїнуЧи може початися світова війна через Україну Постріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути УкраїнуПостріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути Україну
19:39

"Золота" гречка: ціни на крупи в Україні б'ють рекорди

19:32

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку тижня

19:03

Заразив комар: у Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразитаВідео

18:43

У Києві від коронавірусу померла відома українська поетеса

18:30

Українські туристи в Туреччині не можуть повернутися додому через суїцид товаришаВідео

Реклама
18:28

Newsader. США легко бачать всі "літаки-невидимки" РФВідеоблоги

18:23

Аудит Міноборони, конкурентні зарплати і забезпечення ЗСУ: у Зеленського розкрили плани РезніковаВідео

18:06

Настя Каменських засвітила бюст і вразила зміною іміджуВідео

17:50

У Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

17:38

Бойовики Росії атакують ЗСУ на Донбасі безпілотниками з гранатами: Україна готова до контрудару

17:33

Існує ризик повторного спалаху коронавірусу: коли в Україні буде пік COVID-19Відео

17:05

В Україні "злетять" пенсії до 7800 гривень: коли і кому чекати доплатВідео

16:52

У РФ назвали умову проведення саміту в нормандському форматі та "перевели стрілки"Відео

16:41

Найсмачніша закуска з курки: готувати всього 15 хвилинВідео

16:36

У Зеленського поставили під сумнів подальшу роботу нормандського форматуВідео

16:18

Нова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилокВідео

15:56

Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціна/якість

15:40

Новий штам Дельта+ і мутація вірусу: лікар зробив прогноз про завершення епідемії COVID-19 в Україні

15:17

Шевченка призначили головним тренером італійської Дженоа

14:46

Війська РФ біля кордонів України: у Зеленського сумніваються в правдивості даних з СШАВідео

Реклама
14:40

Науковці назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованихВідео

14:26

"Шок-тест": Кулеба анонсував повний відрив України від РФ і БілорусіВідео

14:18

Прикмети на 8 листопада: що не можна робити в Дмитрів день і як не потрапити в бідуВідео

14:04

"А чий Крим?" BlaBlaCar запустив рекламу з картою України без півострова и потрапив в скандал

13:42

Жорстке затримання в Рівному пасажира без маски в тролейбусі потрапило на відеоВідео

13:41

Більшу частину країни поглинула "червона" зона: де в Україні ковід не дає людям спокійно жити

13:13

Комаровський розповів, яку рибу краще купувати, і попередив про ризик глистів

13:09

У моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морозиФотоВідео

12:50

Далі буде гірше: експерт пояснила, чому COVID-локдаун вже не допоможеВідео

12:17

Ножем у серце: на Запоріжжі чемпіона з джиу-джитсу вбили через українську мову

12:15

У Мелітополі варварськи позбулися немовляти

12:00

Близько трьох мільйонів доз вакцини від COVID-19: Україні безкоштовно передали препарат ModernaВідео

11:47

Удар Bayraktar на Донбасі: експерт пояснив провал РФВідео

11:09

"Вода поглине наші будинки": названо приречені на зникнення країни

10:51

"Вагон замироточив": Укрзалізниця влипла в новий скандал через "душ" зі стеліВідео

10:30

Україну атакує крижаний фронт зі снігом і морозами: синоптик назвала датуВідео

09:59

"Потенційні вбивці дідусів і бабусь": медик закликав не пускати дітей до пенсіонерівВідео

09:44

Найсмачніший холодець: готувати дуже швидкоВідео

09:32

Пекло в лікарнях: лікар пояснив, чому COVID-пацієнти можуть залишитися без допомогиВідео

09:20

Лукашенко в білому костюмі демонстративно зняв маску перед хворими в ковідній лікарні

Реклама
09:15

Леви - остерігайтеся пліток, Діви - заздрісників: гороскоп на 7 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

08:39

Перекидання військ на кордон України: у Німеччині попередили РФВідео

08:22

За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 72 тисячі осіб: свіжа статистика

07:58

Угорщина "гучно" підтримає Україну в НАТО, але є умова - Кулеба

07:45

Чи може початися світова війна через УкраїнуПогляд

07:33

Відсторонення від роботи невакцинованих вчителів: профспілка просить дати їм ще місяцьВідео

07:10

Удар по коронавірусу: українцям пообіцяли ліки прямої діїВідео

06:24

Стара нова пісня: чому Лукашенко і Путін продовжують товкти воду у ступіПогляд

05:26

Україну завалить снігом: коли та де вріже зимаВідео

05:02

День працівника соціальної сфери України: привітання та картинки до свята

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти