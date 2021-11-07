Існує ризик повторного спалаху коронавірусу: коли в Україні буде пік COVID-19

Ситуація з коронавірусом в Україні / Фото Reuters

В Україні майже вдалося зупинити стрімке зростання госпіталізації та смертності від ускладнень коронавірусної інфекції.

Як повідомив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, при цьому існує ризик повторного спалаху.

За його словами, пік COVID-19 можливий у першій половині листопада.

Він підкреслив, що стабілізувати ситуацію допомогло збільшення темпів вакцинації. Крім того, введення обмежень "червоної" зони також можуть сприяти цьому.

"Зараз ми говоримо про перші позитивні ознаки: госпіталізація і рівень смертності припинили високе зростання і тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні", - заявив експерт.

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Ганіченко зазначив, що дуже високий ризик повторного спалаху COVID-19. Тому говорити про стабілізацію ситуації в Україні поки рано.

Спочатку необхідно дочекатися позитивного тренда протягом двох-трьох тижнів. Експерт також закликає дотримуватися карантину і нарощувати темпи вакцинації.

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Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів про те, що карантин у Києві може затягнутися на 3 тижні. За його словами, саме стільки може знадобитися для стабілізації ситуації із захворюваністю на коронавірус.

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