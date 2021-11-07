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Науковці назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованих

7 листопада 2021, 14:40

Ситуація, за якої навіть повністю щеплені люди заражаються коронавірусом, називається "проривною інфекцією", розповіли фахівці.

Вчені, лабораторія
Вчені назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованих / Reuters

У вакцинованих людей від коронавірусу залишається ризик на нього захворіти, однак симптоми більше нагадують звичайну ГРВІ - кашель, нежить і біль в горлі.

Як повідомляє Данське радіо, інфекціоніст Томас Бенфілд і імунолог Руне Хартманн заявили, що у щеплених хвороба може розвиватися настільки ж по-різному, як у невакцинованих. Крім цього, були випадки госпіталізації, в основному, літніх людей, але у них все проходило не настільки критично.

Ситуація, за якої навіть повністю щеплені люди заражаються коронавірусом, називається "проривною інфекцією". Згідно з дослідженням фахівців з ZOE COVID Symptom Study - найбільшого додатка для вивчення і відстеження симптомів коронавірусу, - найчастіше у вакцинованих COVID-19 перебіг хвороби супроводжується головним болем, нежитю, кашлем, болем в горлі і чханням. Своєю чергою, жар і втрата нюху після щеплення зустрічаються набагато рідше.

Хартманн зазначив, що на ступінь тяжкості при цьому впливають сама вакцина, вік і супутні хвороби. "Ефект вакцини знижується у найстарішої частини населення, старше 70 років, через шість з гаком місяців. І якщо вони в цей момент роблять третій укол, відбувається клінічне поліпшення", - підкреслив імунолог.

Раніше звкафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров назвав головні симптоми нового коронавірусу Дельта плюс. "Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачає відчуття нюху і смаку, ніж було раніше. Збільшилася кількість людей з розладом шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом частіше зустрічається у дітей", - зазначив Сергій Дубров.

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