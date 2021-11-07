У Києві від коронавірусу померла відома українська поетеса

Померла Світлана Йовенко / pixabay

Вранці у неділю, 7 листопада на 77 році життя померла українська поетеса Світлана Йовенко. Вона хворіла коронавірусом і останні свої дні провела в лікарні в реанімації.

Про цю трагічну новину повідомила письменниця Любов Голота на своїй сторінці в Facebook.

Письменниця лежала в "коронавірусному" реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Києва №10. У неї залишилися дочка Іванна і внучка Софія.

Світлана Йовенко народилася в Києві 20 вересня 1945 року. Все своє життя вона присвятила літературі.

У 16 років стався її яскравий дебют, після чого її ім'я запам'ятали шанувальники поезії. За своє життя жінка написала багато збірок лірики і прозових книг.

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Також у неї є безліч літературних есе, статей і спогадів.

Роботи Йовенка друкувалися у видавництві "Дніпро" та журналі "Вітчизна".

Як раніше повідомляли, у Києві в Інституті серця від наслідків COVID-19 помер колишній народний депутат багатьох скликань і виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України в 1993-1994 роках Юхим Звягільський. Політитику було 88 років.

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