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Погіршує прогноз на одужання: медик попередила про нову небезпеку через коронавірус

7 листопада 2021, 21:22

Невиправдане вживання ліків тільки відтягує одужання від коронавірусу.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Лікар розповіла чим небезпечне самопризначення антибіотиків і гормонів при захворюванні на COVID-19.

Як каже лікар ковідного відділення Київської міської клінічної лікарні №3 Аріана Мохаммад, пацієнти з коронавірусом без проявів дихальної недостатності, гіпоксемії та цитокінового шторму починають самолікування гормонами у великих дозах, а потім збільшують дози.

Коли вони приїжджають в лікарню, то вже знаходяться певний час на гормонах. Таким чином, як пояснила лікар, лікування, яке дають в стаціонарі, виявляється недостатньо ефективним для них, так як такі пацієнти занижують імунну відповідь.

Аріана Мохаммад помітила, що невиправдане вживання ліків тільки відтягує одужання. Зокрема, в практиці лікаря були також летальні випадки. Серед гормонів, які приймають хворі при самолікуванні, медик назвала "Дексаметазон".

"Це синтетичний гормон кори надниркових залоз, який впливає на дуже багато ланок, на роботу взагалі нашого організму. І якщо пацієнт, який, наприклад, хворіє п'яту добу, у нього навіть є пульсоксиметр, у нього сатурація 95-96, при інтенсивному навантаженні спускається до 94, сам собі вирішує, "щоб мені було легше", призначає собі "Дексаметазон" в дозі стільки - то одна ампула або одна таблетка. Вони не оцінюють того, що на такому етапі захворювання "Дексаметазон" надає навпаки - імуносупресивну дію. Тобто він вже свідомо погіршує прогноз пацієнта, який міг би поправитися без призначення гормонів. І це зараз стало прямо напастю!",- пояснює Мохаммад, передає Радіо Свобода.

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За словами лікаря, приймати антибіотики і гормони можна тільки в разі призначення фахівцями.

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Раніше звкафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров назвав головні симптоми нового коронавірусу Дельта плюс. "Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачають відчуття нюху і смаку, ніж було раніше. Збільшилася кількість людей з розладом шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом частіше зустрічається у дітей", - зазначив Сергій Дубров.

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