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Батько дізнався, що сини на фронті, і теж пішов воювати: вони разом у лавах ЗСУ б'ють війська РФ

10 червня 2022, 16:41

Батькові без синів не можна, Україна - моя Батьківщина, сказав глава сім'ї.

Батько і два сини на фронті
Чоловік, який воює в лавах армії України разом зі своїми синами проти Росії, в минулому служив у Афганістані / Facebook 68-ї єгерської бригади ЗСУ

Після нападу Росії на Україну два брати вирішили піти на фронт і вступили до лав ЗСУ. Батько, коли дізнався, що його сини вирушили захищати свою країну, до них приєднався. Глава сім'ї, який у минулому служив у Афганістані, вважає, що у такій ситуації він не може залишатися вдома.

На сторінці 68-ї єгерської бригади ЗСУ в Facebook розповіли незвичайну історію, як батько і його два сини разом захищають Україну на фронті.

Брати познайомилися тільки 4 роки тому

Один з братів – "В'юн" - родом з Хмельниччини, але жив у Сєвєродонецьку. Його брат "Чечен" з Полтави в 15 років дізнався, що у нього є зведений брат. Познайомилися вони тільки чотири роки тому в соціальних мережах.

"Знайшов його за прізвищем у Фейсбуці, почали переписуватись", - говорить один з братів.

Тоді "В'юн" служив за контрактом в зоні АТО на Донбасі. Контракт закінчився у січні 2022 року, після чого він поїхав до брата у Полтаву, де вони перший раз і зустрілися.

"Після закінчення контракту я одразу сів у авто, і поїхав до брата у Полтаву, тоді ми вперше зустрілись. Після цього у нас зав’язалися дуже теплі відносини", - розповів військовий.

Як виявилося, у братів схожі долі: вони обидва, як і їх батько, займалися роботами зі зварювання, обидва одружені, і в обох по двоє дітей.

Після нападу РФ на Україну "В'юн" перевіз свою сім'ю з Сєвєродонецька до Хмельницької області і там пішов до військкомату.читайте такожМисливець за ворожими "птахами": боєць армії України знищив 9 безпілотників РФ

"Чечен" на той час працював над евакуацією сімей військових із Запоріжжя та Харкова у складі добробата Доброволець. Там він пройшов курс первинної медичної допомоги.

"Коли роботи стало менше, подзвонив брату, кажу: "Я в резерві, давай краще до тебе поїду". Брат оформив на мене офіційний запит, і ось я тут", - сказав чоловік.

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"Сини воюють, а я що, буду вдома відлежуватись?"

Батько, коли дізнався, що обидва його сини захищають Україну, вирішив наслідувати їхній приклад. У минулому він служив у Афганістані.

"Сини воюють, а я що, буду вдома відлежуватись? Батькові без синів не можна. Україна - моя Батьківщина. Жодній "мавпі" не дозволено сюди заходити", - зазначив батько.

"Ми патріоти своєї землі, нам тут жити, нашим дітям. І ми будемо боротися за кожен клаптик цієї землі", - сказали сини.

Сім'я поділилася планами після перемоги

"В'юн" каже, що збирається продовжити службу в ЗСУ, але ближче до сім'ї та дітей. Його доньці всього 2,5 роки, і він бачив її сумарно тільки місяць.

"Чечен" збирається повернутися до своєї роботи – кувати і зварювати. Він сказав, що батька хочуть забрати до Хмельницької області, щоб на березі Дніпра він бавився з онуками.

Батько підкреслив, що перед тим, як балувати онуків, треба ще в країні навести порядок. На пенсію ж поки зарано.

Як повідомляв Главред, батько одного із захисників Маріуполя пішов на фронт і обороняє Луганську область від російських окупантів. Він відправився на війну після того, як дізнався, що війська Росії знищують місто.

В одній із сімей на Волині всі чоловіки пішли на війну. П'ятеро чоловіків пішли захищати Україну ще 24 лютого - у день вторгнення російських військ. Жінки слізно просили залишитися хоча б одного з них вдома, але вони сказали, що повинні бути на фронті.

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ЗСУ війна Росії та України
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