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"Я старий, але все одно оккупантів треба бити": батьки захисників Маріуполя пішли на фронт

28 квітня 2022, 10:04

Батьки військових з Маріуполя пішли на фронт, щоб допомогти своїм дітям бити ворога.

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Батьки захисників Маріуполя пішли на фронт / скріншот з відео

Батьки захисників Маріуполя обороняють Луганщину від окупантів. Вони пішли у військкомати, дізнавшись що російська армія знищує мирне місто і їх синів.

Історії Захисників України розповіли в сюжеті "ТСН".

"Ми в повній жопі, скажу тільки одне - хочу попрощатися", - цими словами син прощався з батьком телефоном.

31-річний боєць зізнався, що сили вичерпуються, але місто вони здавати не збираються.

"Може, тиждень протягнемо і все ляжемо, ми - легенди, стільки зробили, що будь-яка армія світу не зробить", - говорить боєць на записі.

Його батькові 53 роки, і як почалася війна він пішов у військкомат сам.

"За покликом серця, тому що син в біді, він подзвонив по телефону 22 числа і сказав: "нас вже криють". Я пішов у військкомат тероризувати, не брали, потім взяли", - розповідає чоловік.

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Скріншот

Батько був зовсім поруч з сином, коли його підрозділ йшов на Маріуполь за допомогою, але прорватися не змогли. "18 кілометрів бачив у бінокль палаюче місто, прикордонники сказали, що це Маріуполь", - згадує чоловік.

Біль і ненависть до окупанта - це єдине, що відчувають дорослі чоловіки

Син Горця вже півтора тижня не виходить на зв'язок, він теж у Маріпуолі.

"Труднощі народжує страшну ненависть, і та ненависть буде рушійною силою за будь-яких обставин, приведе нас до перемоги", - переконує боєць.

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"Горець" / скріншот з відео

Таких інтенсивних обстрілів Луганщина не бачила навіть у 2014 році. Окупанти задіють важку далекобійну артилерію і авіацію.

Окупанти шукають місця для переправ і постійно стріляють надважким калібром "Смерчами" і "півоніями". Але під зливою осколків українські військові тримають оборону так само, як їхні діти в оточеному Маріуполі.

Слава збирається битися з окупантом, поки дихає і поки вистачить патронів, за себе і свого сина.

"Я старий, все одно їх треба бити, хто, крім нас", - каже чоловік.

Також раніше військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь. Російські окупанти ніяк не можуть остаточно і конкретно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов", каже військовий експерт Олег Жданов.

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війна в Україні новини Маріуполя ЗСУ
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