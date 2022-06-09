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Ракети Harpoon вже на бойовому чергуванні ЗСУ: ЧФ відійшов, щоб не піти шляхом " Москви – - Резніков

9 червня 2022, 19:30

Ракети Harpoon разом з українськими Нептунами знаходяться на береговій лінії, сказав Олексій Резніков.

Резніков ракети Harpoon
Берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon – Резніков / Колаж Міноборони України, Facebook Олексія Резнікова

Протикорабельні ракетні комплекси Harpoon вже надійшли на баланс Збройних сил України. Разом з українськими ракетами Нептун вони знаходяться бойовому чергуванні на береговій лінії. Чорноморський флот Росії тримається на відстані, щоб не повторити долю крейсера "Москва". Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що американські протикорабельні комплекси Harpoon, які Києву поставив Захід, вже на береговій лінії оборони. Вони знаходяться на бойовому чергуванні разом з українськими ракетами Нептун.

читайте такожРосія втратила контроль над частиною Чорного моря: ЗСУ відкинули ЧФ РФ більш ніж на 100 км від берегівЗа словами міністра, Чорноморський флот РФ вимушено тримається подалі від українських берегів, щоб не піти шляхом свого флагмана крейсера "Москва".

"Берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon, які в поєднанні з нашими "Нептунами" вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана ЧФ РФ – крейсера "Москва", - підкреслив Олексій Резніков.

Протикорабельні ракети Harpoon

Harpoon - американська ракета, одна з найпоширеніших у світі. Серійне виробництво розпочалося з 1975 року. За час її використання було багато оновлень і модифікацій. Є можливість запускати ракету з підводних човнів, надводних кораблів, берегових комплексів, або ж з повітря.

Максимальна дальність - приблизно 140-315 кілометрів. Все залежить від варіанту і модифікації самої ракети.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що після надання Україні ракет Harpoon Росія знову може втратити кораблі. За його словами, російським крейсерам доведеться або маневрувати, або триматися ще далі. Спроби загарбників взяти острів Зміїний також будуть сумнівними.

28 травня глава Міноборони Олексій Резніков розповів, що Великобританія, Данія, Нідерланди та інші держави вже постачають Україні ракети Harpoon. За його словами, услід за "Москвою" можуть піти й інші ворожі військові кораблі.

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