ЗСУ перейшли в наступ на декількох напрямках: у Генштабі розкрили деталі

ЗСУ перейшли в контрнаступ на окремих ділянках / Штаб ООС

Збройні сили України стійко тримають оборону і на певних ділянках ведуть наступальні дії.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в Facebook.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати відчутних втрат військам противника, стійко тримають оборону на всіх напрямках. На певних ділянках ведуть наступальні дії", - йдеться в повідомленні.

Водночас на північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню.

Ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

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