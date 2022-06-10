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ЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі – Генштаб

10 червня 2022, 07:55

Окупанти рушили вперед на Бахмутському напрямку, проте отримали по зубах від українських воїнів і відступили із втратами.

ЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі – Генштаб/ Facebook ООС, УНІАН

Українські воїни відбили штурм російських загарбників, який ті намагалися вести у напрямку населених пунктів Ниркове і Миколаївка на Бахмутському напрямку. Бійці ЗСУ завдали противнику вогневого ураження, після чого окупанти відійшли із втратами.

Також загарбники намагалися провести розвідку боєм у напрямку Нагірного і Берестового. Але там вони теж отримали відсіч і відійшли. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на ранок п’ятниці, 10 червня.

Окупанти активно застосовують на Бахмутському напрямку оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових по всій лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Окупанти пускають ракети й атакують з авіації – і не лише позиції ЗСУ, а й населені пункти.

На Лиманському напрямку загарбники не проводили активних дій, проте вели вогонь з артилерії по районах сіл Григорівка і Серебрянка.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають", – зазначили у Генштабі.

Загарбники ведуть наступ у напрямку Воздвиженка – Роти. Вони мають частковий успіх і закріплюються на рубежах, які їм вдалося зайняти.

Окупанти намагаються скувати дії ЗСУ на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, тому там вони систематично обстрілюють позиції українських підрозділів.

Українські воїни за добу 9 червня на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак противника. Бійці ЗСУ знищили:

  • 10 танків,
  • 7 артилерійських систем,
  • 4 бойові броньовані машини (ББМ),
  • 3 спеціальні броньовані автомобілі,
  • 4 одиниці автомобільної техніки,
  • склад з боєприпасами ворога,
  • 5 безпілотників "Орлан-10".

"На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону. З метою посилення угруповання противник провів переміщення підрозділів. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів. Зокрема відзначається встановлення мінних загороджень в районі населеного пункту Високопілля", – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що українська авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки й особового складу, а також польових складах російських окупантів в районах п’яти різних населених пунктів Херсонської області.

читайте такожБояться ЗСУ: цілий мотострілецький підрозділ РФ відмовився воювати"На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону у Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь", – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Противник веде бойові дії на Слобожанському напрямку. Як кажуть у Генштабі, там окупанти о боїв залучили до 30 батальйонних тактичних груп. При цьому окупанти систематично обстрілюють українських військових, щоб не дати їм вийти на держави кордон.

На Харківському напрямку окупанти продовжують оборонні дії. Їхні основні зусилля спрямовані на те, щоб утримати зайняті рубежі. Щоб не дозволити бійцям ЗСУ перейти у наступ, загарбники постійно ведуть по ним вогонь з артилерії

На Слов’янському напрямку не відбувається активних дій з боку противника. Окупанти зосереджують свої війська і хочуть створити умови, щоб відновити свій наступ, кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, окупантам, щоби піти на штурм Слов'янська в Донецькій області, потрібно спочатку форсувати річку Сіверський Донець. Але там на них чекають великі труднощі, кажуть аналітики ISW.

Раніше повідомлялося, що тактика ЗСУ у битві за Сєверодонецьк на Луганщині зараз полягає в тому, щоб максимально втомити російські війська та завдати їм більше втрат – як живої сили, так і техніки та озброєння. Українські воїни намагаються послабити окупантів під час битви за місто, щоб розгромити їх, коли прийде західна зброя, пояснив Михайло Подоляк.

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