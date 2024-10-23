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Зупинення діяльності МСЕК: міністр сказав, кому передадуть функції

Марія Николишин
23 жовтня 2024, 15:27
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Зміни дозволять відслідковувати, коли і який діагноз вносить лікар.
Зупинення діяльності МСЕК: міністр сказав, кому передадуть функції
Зупинення діяльності МСЕК / колаж: Главред, фото: facebook.com/viktor.liashko

Ключові тези міністра охорони здоров'я:

  • Призупинення роботи МСЕК з січня 2025 року
  • Передача функцій МСЕК до кластерних і надскластерних лікарень
  • Відмова від поняття медико-соціальної експертизи

Медико-соціальні експертні комісії з 1 січня 2025 року призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи. Їхні функції буде передано кластерним і надскластерним лікарням. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми робимо все, щоб на 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування. (Їхні, - ред.) функції ми передаємо до кластерних і надскластерних лікарень", - сказав очільник МОЗ.

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За його словами, кластерні і надкластерні лікарні - це результат госпітального планування, яке провело МОЗ. Ці заклади "забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги".

Він підкреслив, що таким чином МОЗ вирішує 4 глобальні проблеми, зокрема кадрову. Адже, всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров'я, тож усі рішення про встановлення інвалідності будуть прийматися на основі даних, які записані в Електронній системі охорони здоров'я. Це дасть змогу відслідковувати, коли і який діагноз вносить лікар, які дослідження і коли проводилися.

"У разі проведення розслідування, якщо буде оскарження у кримінальних справах, наприклад, ми чітко будемо бачити вертикаль: хто, де, на яких етапах допускав помилку. Плюс, як показова практика цифровізації ВЛК призовників, ми можемо відслідковувати в автоматичному режимі аномальні речі або діагнози і працювати на випередження, щоб не було ніяких зловживань", - підкреслив Ляшко.

Він також додав, що вирішується питання безбар'єрності, бо всі лікарні, які працюють із НСЗУ, отримали відповідний сертифікат про доступність для осіб з інвалідністю. Крім того, вирішується питання зарплат.

"З лікарнями з 2025 року ми запускаємо окрему бюджетну програму, яка буде поза Програмою медгарантій, але адмініструватиметься НСЗУ, і буде приходити оплата за роботу по проведенню експертизи. Від кількості таких експертиз повністю буде залежати оплата, від навантаження. Це один із перших етапів, який ми завершимо до 1 січня 2025 року", - сказав міністр.

Відомо і те, що МОЗ планує відмовитися від поняття медико-соціальної експертизи.

"Медики, які провели певне лікування, реабілітацію, оцінюють потреби людини по працездатності. У подальшому через міжнародну класифікацію функціонування, яка вже стала національним класифікатором, підключаються й інші сторони. Зокрема, це Мінсоцполітики, яке дивиться, які функції людина втратила і які компенсатори можна запропонувати", - заявив Ляшко.

Він підкреслив, що далі підключається Мінекономіки у разі, якщо людина після втрати функціональності не може виконувати ту роботу, яку виконувала до цього.

"Нарешті, до процесу підключиться Міносвіти, якщо буде потрібно запропонувати людині перенавчання через втрату певних функцій. Це дозволить нам у кінцевому етапі пропонувати не додаткові виплати, а компенсатори, які дозволять повернути людину у соціум, бути соціально і економічно активною", - підсумував Ляшко.

Хто такий Віктор Ляшко?

Віктор Ляшко — український лікар. Міністр охорони здоров'я України з 20 травня 2021 року. Головний державний санітарний лікар України. Входить до Поважної ради Громадської ініціативи "Орден святого Пантелеймона" та до складу Української наглядової ради Superhumans Center - всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей, пише Вікіпедія.

Скандал із МСЕК - що відомо

Нагадаємо, 4 жовтня, правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Пізніше з'ясувалось, що майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" скандальна глава обласної МСЕК - Тетяна Крупа.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомляв, що у 2024 році за матеріалами СБУ було висунуто підозри 64 посадовцям МСЕК, з них 9 осіб вже отримали вироки. Крім того, за ініціативою СБУ було анульовано 4106 висновків про інвалідність, які були видані на основі підроблених документів.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає ліквідацію МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів.

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