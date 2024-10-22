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Скандали із МСЕК та "інвалідності" чиновників: Зеленський анонсував кадрові рішення

Юрій Берендій
22 жовтня 2024, 17:07
207
Президент України наголосив, що за ситуацію в правоохоронних органах має бути політична відповідальність Генерального прокурора.
Скандали із МСЕК та 'інвалідності' чиновників: Зеленський анонсував кадрові рішення
Встановлено багато фактів порушень та фальшивих інвалідностей посадовців / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Що сказав Зеленський:

  • Встановлено багато фактів фальшивих інвалідностей чиновників
  • Декларації членів МСЕК та інвалідності посадовців пройдуть "реальну перевірку"
  • Готуються кадрові рішення

Сьогодні, 22 жовтня президент України провів засідання Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації із скандалами в МСЕК та отримання очевидно фальшивих інвалідностей посадовцями державних органів різних рівнів. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО було заслухано звіти голови СБУ Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і кримінальних розслідувань.

відео дня

"Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців", - написав Зеленський.

Президент також додав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович доповіли про необхідні урядові заходи.

"Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України. Доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін", - йдеться у повідомленні.

РНБО ухвалила ряд рішень, спрямованих на відновлення справедливості, які президент України затвердив своїм указом. Серед них:

  • цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій,
  • реальна перевірка декларацій членів МСЕК,
  • перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань,
  • законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні,
  • перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

"Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Доручив Премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - резюмував Зеленський.

Що таке МСЕК?

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Скандали із МСЕК - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України виявила у керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних прикрас і паспорт громадянина Росії, який належить її сину, йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм надала Тетяна Крупа, відома керівниця Хмельницької обласної медико-санітарної експертної комісії (МСЕК).

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник прокоментував ситуацію щодо оформлення інвалідності серед працівників його відомства. Він зазначив, що деякі прокурори дійсно мають проблеми зі здоров'ям, але вони з'явилися не останніми роками. Олійник спростував слова Бутусова про те, що всі прокурори оформили інвалідність, пояснивши, що з 225 працівників лише 48 мають групу інвалідності.

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