'Потужні атаки': ворог б'є ракетами по Україні, у ЗСУ назвали цілі ударів

Ворог застосовував різні типи ракет, зокрема "Калібри" з акваторії Чорного моря, розповів Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш прокоментував ракетний удар РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот, ДСНС

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував масований ракетний удар російських окупантів по Україні 27 квітня.

Як наголосив він в ефірі телемарафону ворог використовував "Калібри", але не атакував дронами-камікадзе типу Shahed.

"Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і "Калібри" з акваторії Чорного моря", - наголосив представник ЗС.

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Він звернув увагу на те, що після того, як ЗСУ вдалося збити Ту-22М3, ворог на деякий час узяв паузу.

"Деякий час вони взяли паузу. І ось зараз знову почали наносити потужні атаки класично по нашій енергетичній і критичній інфраструктурі", - зазначив український військовий.

При цьому він сказав, що РФ знову почала застосовувати ракети "Кинджал" для ударів по Україні.

"Це дуже потужна зброя, яку складно збити. У нас є тільки певні засоби, які довели свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулися влучання, у нас не вистачає цих систем", - зазначив речник ЗС.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Водночас він додав, що ворог не використовував під час атаки дрони-камакадзе типу Shahed, як і за останні кілька днів.

"Чому так? Напевно, у них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключилися на ракети", - резюмував Євлаш.

Ракетний удар по Україні 27 квітня - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що масованого ракетного удару завдали російські окупанти по Україні в ніч на суботу, 27 квітня. У результаті є постраждалі та руйнування.

Ворог атакував Україну крилатими ракетами та балістикою, а також застосовував ракети "Кинджал".

Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. У результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль.

/ Инфографика: Главред

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