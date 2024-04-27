РФ вночі запустила 34 ракети: Зеленський сказав, чого не вистачає Україні для відбиття атак

Три види зброї зараз є найбільш необхідними, щоб Україна могла захищати свої населені пункти від ворожих атак та просуватися на фронті.

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Зеленський сказав, чого не вистачає Україні для відбиття атак/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Офіс президента України

Російські окупанти у ніч на суботу, 27 квітня, запустили по Україні 34 ракети, збити вдалося лише частину з цієї кількості. Зараз Україна найбільше потребує трьох видів озброєння, щоб ефективніше захищати свої населені пункти від російських атак, а також перехопити ініціативу й просуватися вперед на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз ситуація в Україні не в останню чергу залежить від того, наскільки швидко країни-партнери постачатимуть нам обіцяну допомогу.

"Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості. Системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій", – зазначив глава Української держави. відео дня

Зеленський наголосив, що зараз Україні найбільше потрібні три види озброєння:

далекобійні ракети,

артилерія,

захист неба – системи Patriot, які здатні обороняти українські міста від російських ракет, а також фронтова ППО, яка дасть змогу збивати російські винищувачі й убезпечить українців від тисяч керованих російських авіабомб.

Він нагадав, що Україна пів року чекала, поки США ухвалять рішення про надання військової допомоги. Ці пів року були дуже складними, але тепер українські військові матимуть шанс знову перехопити ініціативу на фронті.

"Пів року ми чекали на це рішення. Рішення про американське лідерство у підтримці. Це були важкі пів року – бої за Авдіївку, російські керовані авіабомби, постійні штурми. Один до десяти – співвідношення артилерії українців та російських окупантів. Зараз є шанс знову перехопити ініціативу. Сполучені Штати нарешті затвердили пакет підтримки для України. Поступово крок за кроком українські сили спробують компенсувати складнощі і втрати за пів року. Треба не тільки стабілізувати фронт, а й постійно знищувати окупантів і рухатися уперед", – наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що головне зараз – вчасне постачання цієї допомоги. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін повинен змиритися з тим, що нічого не отримає від війни проти України, а кожен, хто допомагає українцям зараз, наближає перемогу.

"Україна вдячна Сполученим Штатам і кожному з партнерів за рішення на підтримку нашої держави та людей. Маємо зробити все, щоб життя перемогло", – додав глава Української держави.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, у ніч на суботу, 27 квітня, Росія вдарила по Україні крилатими ракетами і "Кинджалами". Майже по всій території нашої країни оголошувалася повітряна тривога.

Після цього стало відомо, що РФ вдарила ракетами по чотирьох областях. На Харківщині під удар потрапив лікувальний психіатричний заклад, лише дивом обійшлося без жертв.

У ЗСУ назвали цілі ударів російських окупантів по Україні. Ворог застосовував різні типи ракет, зокрема "Калібри" з акваторії Чорного моря, розповів Ілля Євлаш.

Також РФ атакувала об'єкт інфраструктури під Дніпром 27 квітня. Ракетний удар стався під час повітряної тривоги вдень у суботу.

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