РФ атакувала об'єкт інфраструктури під Дніпром: що відомо

Ракетний удар стався під час повітряної тривоги вдень у суботу, 27 квітня.

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РФ атакувала об'єкт інфраструктури під Дніпром/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook Олег Синєгубов

Російські окупанти вдень у суботу, 27 квітня, вдарили по об’єкту інфраструктури у Дніпропетровській області.

Спершу про те, що у Дніпрі чути вибухи, повідомляли у пабліках. Після цього атаку підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він розповів про наслідки ворожої атаки.

Глава ОВА повідомив, що окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту, після чого там спалахнула пожежа.

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"Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 27 квітня ще від ранку у Дніпропетровській області вже кілька разів оголошували повітряну тривогу. Під час однієї з таких тривог у Дніпрі було чути вибухи.

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, у ніч на суботу, 27 квітня, Росія вдарила по Україні крилатими ракетами і "Кинджалами". Майже по всій території нашої країни оголошувалася повітряна тривога.

Після цього стало відомо, що РФ вдарила ракетами по чотирьох областях. На Харківщині під удар потрапив лікувальний психіатричний заклад, лише дивом обійшлося без жертв.

У ЗСУ назвали цілі ударів російських окупантів по Україні. Ворог застосовував різні типи ракет, зокрема "Калібри" з акваторії Чорного моря, розповів Ілля Євлаш.

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