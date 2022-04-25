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Орки влаштували штурм на двох напрямках: отримали по зубах і відповзли з втратами

25 квітня 2022, 19:44

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутися вглиб.

ВСУ
Бійці ЗСУ відбили атаки окупантів / УНІАН

На Донецькому та Таврійському напрямках українські військові відбили наступ ворога у районах населених пунктів Коровій Яр, Рубіжне та в напрямку Запоріжжя.

На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківської області із застосуванням авіації та артилерії, йдеться в зведенні Генштабу.

У районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка - Заводи та Дібровне - Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутися вглиб території України в районах населених пунктів Коров'ячий Яр і Рубіжне, розвинути наступ у напрямку Запоріжжя, проте в цьому успіху не мав і зазнав втрат.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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