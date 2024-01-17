Скільки ще РФ збирається воювати з Україною: Медведєв "розколовся"

Країна-агресор Росія не залишить Україну в спокої.

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Дмитро Медведєв видав чергову маячню про Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот, МО рф

Експрезидент РФ, заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв відзначився черговою неадекватною заявою про Україну та фактично заявив, що країна-агресор РФ не заспокоїться й продовжуватиме атакувати Україну і через п'ятдесят років.

Російський чиновник стверджує, що "існування України в будь-якій формі небезпечне для самих українців".

"І я маю на увазі аж ніяк не лише нинішню державу. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну", - написав запасний президент РФ у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, самостійна держава, яка існує на нібито "історичних російських територіях", надалі буде постійним приводом для відновлення бойових зіткнень.

"Хто б не стояв біля керма ракового новоутворення під ім'ям Україна, це не додасть легітимності його правлінню та правової спроможності самій "країні", — заявив він.

Медведєв вважає, що які б домовленості про гарантії безпеки Київ не уклав із Заходом, ймовірність нових конфліктів збережеться зі стовідсотковою ймовірністю.

"Цьому не запобігатиме ні асоціація України з ЄС, ані навіть вступ цієї штучної країни в НАТО", — заявив Медведєв.

Він додав, що військові дії в Україні можуть повторитися і через десять, і через п'ятдесят років.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін продовжує демонструвати, що Кремль не зацікавлений у переговорах з Києвом, і цілі його війни незмінні - повна капітуляція України і країн Заходу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що для України неприйнятні умови завершення війни, які виходять з Кремля. Будь-які переговори дають Росії час на відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів.

Тим часом колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес заявив, що мирні переговори не цікаві країні-агресору, оскільки у Путіна є глобальні цілі. Йдеться не лише про повне знищення України, а й про крах НАТО. При цьому Годжес вважає, що РФ не зможе вести війну ще п'ять років.

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