Орбан хоче відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС: чим це загрожує

Орбан вважає, що будь-який фінансовий інструмент для України має бути окремим від бюджету ЄС.

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Орбан хоче заблокувати допомогу ЄС для України / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав відокремити від бюджету ЄС фінансову допомогу Україні.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС", - сказав Орбан, передає Reuters.

Він зауважив, що будь-який фінансовий інструмент для України має бути окремим від бюджету ЄС. Така пропозиція щодо створення механізму фінансової підтримки для України ґрунтується на розподілі допомоги на основі валового національного доходу (ВНД).

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"Якщо Брюссель це прийме, то буде допомога Україні, поза бюджетом. Якщо ні, то я із сумом зупиню цей процес", - додав прем'єр Угорщини.

Водночас Орбан підтвердив, що його країна проти виділення макрофінансової допомоги від ЄС Україні розміром €50 млрд.

"Віддавати 50 млрд євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед - це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через чверть року", - сказав він.

Нагадаємо, що Орбан проти вступу України до ЄС через страх втратити європейські гроші. Прем'єр Угорщини заявив, що вступ України до Європейського Союзу призведе до зменшення дотацій для Угорщини.

Орбан блокуватиме допомогу Україні, але у ЄС є план "Б". У хід піде резервний варіант, згідно з яким держави-члени ЄС направлять Києву гроші поза бюджетним процесом ЄС.

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