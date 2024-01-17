Військові товари на 7 млрд євро: Шольц заявив про надання Україні великого пакету допомоги

Україна отримає від Німеччини військові товари на суму понад 7 мільярдів євро цього року. Про допомогу заявив Шольц після розмови з Байденом.

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Шольц заявив про надання Україні великого пакету допомоги/ колаж: Главред, фото: ОПУ, 53 окрема механізована бригада

Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро у 2024 році. Ця допомога буде частиною спільних зусиль країн-партнерів.

Про надання допомоги оголосив німецький канцлер Олаф Шольц у вівторок, 16 січня, після розмови з президентом США Джо Байденом.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні (16 січня – ред.) я розмовляв з Джо Байденом телефоном. У 2024 році Німеччина надасть військові товари на суму понад 7 млрд євро", – повідомив Шольц. відео дня

Але він не уточнив, яке саме озброєння буде входити в анонсований пакет військової допомоги. Також поки що невідомі дати, коли почнуться поставки у межах цього пакету допомоги.

Розмову між Байденом і Шольцом також підтвердив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Президент розмовляв сьогодні з канцлером Шольцем у рамках нашої тісної координації, звичайно, з Німеччиною з низки важливих питань. І це, звісно, включає підтримку України та важливість цієї підтримки", – сказав Кірбі під час брифінгу.

Військова допомога Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський насторожив гучною заявою. Він наголосив, що українські пенсіонери можуть залишитися без грошей, якщо Захід не надасть Україні фінансову допомогу.

Також раніше повідомлялося, що Швейцарія заявила про підтримку України. Швейцарія передає Україні великий пакет фінансової допомоги на 2025-2028 роки. Україна отримає пакет допомоги на суму 1,5 мільярда франків, заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд.

Нагадаємо, Велика Британія і Україна підписали історичну безпекову угоду. Угода стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ і містить у собі низку пунктів.

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