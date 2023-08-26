С-400 РФ злетів у повітря: Данілов розкрив деталі удару по окупантах у Криму

В результаті удару знищена пускова установка зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".

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Олексій Данілов розкрив деталі удару по окупантах у Криму / Колаж: Главред, Фото: апарат РНБО України, скріншот

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів подробиці удару по військових об'єктах РФ у Криму, в результаті чого була знищена пускова установка зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".

Як підкреслив він в інтерв'ю Українському радіо, удар по окупантам у Криму показав результат розробленої української сучасної ракети.

За словами секретаря РНБО українська ракета є "новою і абсолютно сучасною" розробкою.

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"Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", – зазначив співрозмовник.

Данілов додав, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, розпочатої в 2020 році.

Раніше повідомлялося про потужну "бавовну" в Криму. Всього на мисі Тарханкут прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.

Пізніше з'явилася інформація про те, що в Криму підірвано ЗРК С-400 РФ разом з окупантами. Внаслідок вибуху повністю знищено установку С-400, ракети та особовий склад окупантів.

Нагадаємо, боєць УДА зробив прогноз: Крим звільнятиметься війною, а РФ розвалиться. Країна-агресор Російська Федерація у своєму нинішньому форматі довго не проіснує, вважає заступник командира батальйону "Арей" Уда Сергій Жеребило.

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