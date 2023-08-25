Вибухи пролунали у селі Перевальне Сімферопольського району, де дислокувалася одна з бригад російських загарбників.

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У Криму був смертельний "приліт" по базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

У тимчасово окупованому Криму у п’ятницю, 25 серпня, пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Зазначається, що був "приліт" у селі Перевальне Сімферопольського району, де перебував особовий склад однієї з бригад російських окупантів.

У вказаному селищі дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту країни-агресорки Росії РФ.

Місцевий мешканець розповів, що загинуло щонайменше троє російських окупантів. Також було дуже багато поранених, яких привезли до місцевого госпіталю на вулиці Горького.

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Проте офіційна інформація від Генштабу ЗСУ щодо цього випадку ще не звучала. Окупаційна так звана "влада" Криму теж поки не коментувала подію.

Вибухи у Криму

Ввечері 24 серпня у Севастополі прогриміли потужні вибухи. Загалом було сім вибухів, їх чули у різних районах міста. У небі були яскраві спалахи. Окупанти одразу спробували виправдатися і вигадали військові навчання у місті.

Також у Криму прогриміли вибухи в ніч на 25 серпня. Їх було чутно у районах Сімферополя, Севастополя, Оленівки, Саках, поблизу мису Тарханкут і мису Меганом. Після вибухів у Міноборони країни-агресорки Росії заявили, нібито вночі Крим атакували 42 безпілотники.

Нагадаємо ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Висадка була здійснена у ніч на 24 серпня. Як розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, стався бій, під час якого противник зазнав втрат. Також він додав, що інформація щодо кількості втрат ворога уточнюється.

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