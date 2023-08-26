Контроль вогнем над "коридором" до Криму все стає все ближче - Подоляк

Закликів до "перемовин" з країною-агресором Росією або зупинення поставок зброї Україні незабаром може стати більше, вважає Михайло Подоляк.

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Армія України продовжує повертати свої території - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 33-тя ОМБр

Сили оборони України просуваються на південному фронті і все ближче до встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором". Лінії "оборони" окупантів Росії починають сипатися, на кону вся їхня логістика. Закликів до "перемовин" з Москвою тепер може стати більше. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він зазначив, що ЗСУ просуваються на півдні і стають все ближче до взяття під вогневий контроль так званого "сухопутного коридору" окупантів, який вони організували з території Росії через Україну до захопленого Криму.

"У сухому залишку: лінії російської оборони починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближче до взяття під вогневий контроль "суходільного коридору до Криму". Ставки вже зрозумілі: на кону всі російські лінії забезпечення, в тому числі залізничні" коліями", - зазначив Подоляк. відео дня

Також він додав, що незабаром може стати значно більше закликів до перемовин або зупинки постачань зброї.

"Тим часом ... ЗСУ продовжують повертати своє", - підкреслив Михайло Подоляк.

Контрнаступ армії України на півдні

Сили оборони України продовжують просуватися в Запорізькій області. Війська наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім того, ЗСУ потужно вибивають війська РФ з позицій на лівому березі Херсонщини.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 серпня заявила, що армія України звільнила Урожайне Донецької області. Встановлення контролю над тактично значущим населеним пунктом допомогло ЗСУ досягти подальшого просування на Бердянському напрямку.

Українські військові підняли прапор України над селом Роботине Запорізької області. Про звільнення села ЗСУ заявили в День Державного прапора 23 серпня. Деокупація Роботиного дозволяє військам захопити новий простір для маневру, щоб просунутися до захопленого Токмаку.

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