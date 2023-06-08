"Він просто негідник": Україна відреагувала на скандальну заяву екс-ведучого FoxNews

Карлсон - один з найвідоміших у США місцевих рупорів російської пропаганди. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він поширював російські наративи.

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Дмитро Кулеба про скандальну заяву Такера Карлсона / Колаж Главред, фото скріншот, УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба різко зазначив на слова екс-ведучого FoxNews Такер Карлсон, який звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС і "вбивстві населення".

"Карлсон - це просто негідник і українофоб. Він буде і далі робити свою цю брудну роботу. На жаль, тут можна його зупинити тільки, напевно, якимись великими судовими штрафами за поширення брехні, але це окремий процес", – сказав Кулеба в ефірі Сніданку з 1+1.

Він також прокоментував боротьбу України з ворожою пропагандою, вказавши на зовсім іншу стратегію держави, ніж поширення брехні.

"Ми повинні зрозуміти одну просту річ - що це, як у футболі: не можна вийти одній команді на поле і самій з собою грати у футбол. Так само і тут. Завжди проти нас гратимуть. Ми повинні розуміти, що можемо десь програти, десь зіграти внічию, але головне - в кінці турніру пройти на перше місце, стати чемпіонами. Поки ми йдемо попереду всіх", - зазначив Кулеба.

Він додав, що міжнародні партнери неодноразово називали президента Володимира Зеленського і Україну в цілому "станом на сьогоднішній день кращими комунікаторами в світі".

Що заявив Такер Карлсон про Україну

Ведучого Карлсона в квітні 2023 року звільнили з телеканалу FoxNews. Він запустив своє шоу в Twitter. Там він взявся поширювати російську брехню про те, що нібито Україна підірвала Каховську ГЕС і газопровід "Північний потік". Карслон також насміхався над Зеленським, всіляко обзиваючи його, і звинуватив президента в "винищенні населення". Колишній телеведучий висміяв і американські медіа разом з політиками, які підтримують Україну у війні з Росією.

Шоу Карлсона ретвітнув винахідник і мільярдер Ілон Маск. Він написав, що було б чудово, якби на платформі були шоу з усіх частин політичного спектру.

Зауважимо, що Карлсон - один з найвідоміших у США місцевих рупорів російської пропаганди. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він поширював російські наративи і журналіста активно цитували російські пропагандистські медіа.

Дивіться відео про наслідки підриву Каховської ГЕС:

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