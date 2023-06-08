Наслідки будуть страшними: еколог розповів, чого чекати Україні після підриву Каховської ГЕС

Ситуація після підриву Каховської ГЕС дуже складна. Зараз влада намагається врятувати життя людей, а після цього почнеться найважче - ліквідація наслідків.

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Еколог пояснив наслідки підриву Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, спровокувавши екологічну катастрофу. Наслідки будуть катастрофічними для всього півдня України.

Як розповів в інтерв'ю ТСН еколог Національного екологічного центру Олександр Соколенко, ситуація після підриву Каховської ГЕС дуже складна. Зараз влада намагається врятувати життя людей, які опинилися в зоні затоплення, а після цього почнеться найважче - ліквідація страшних наслідків.

За його словами, проблеми з водою виникнуть в населених пунктах - від Запоріжжя та нижче по Дніпру, які брали питну воду з водосховища.

Водою затопило все - численні кладовища, вигрібні ями, звалища. Не обійшла стороною вода і могильники, де були поховані якісь хімічні речовини.

"Все це у воді Дніпра і зараз змивається в Чорне море. Так, це справжня екологічна катастрофа. Звичайно, коли вода спаде, потрібно буде робити дослідження і аналізи стану води в цій приморській частині Дніпра. Але проблема в тому, що зараз там не скрізь є доступ. Наприклад, на лівому березі Дніпра його немає, тому що поки там стоять окупаційні російські війська, повноцінний моніторинг неможливий", - пояснив експерт.

Влаштувавши штучний потоп, російські окупанти знищили місцеву екосистему. Істотно або повністю зруйновані три унікальних природних об'єкта.

"Водою фактично змита і знищена Дніпровська дельта - між Каховкою і Лиманом, де знаходиться Національний Нижньодніпровський природний парк. Що від нього вціліє, сказати зараз важко, але нічого втішного поки немає", - каже еколог.

За його словами, в дельті Дніпра й на прилеглих територіях збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лугів, піщаних степів, степових схилів Дніпра і балок. А ще 12 рідкісних типів рослинності, які включені до Зеленої книги України. Там було зафіксовано проживання понад 70 видів тварин і понад 30 видів унікальних рослин. Зараз все це затоплено.

Поруч з Лиманом є ще два об'єкти природно-заповідного фонду, які теж, найімовірніше, постраждали від підриву Каховського водосховища. Йдеться про Національний природний парк та регіональний ландшафтний парк на Кінбурнській косі.

"Варто розуміти, що державою охоронялася не просто Кінбурнська коса, а й морська акваторія навколо цього об'єкта. Там мешкають цінні види морської фауни. Зараз, після підриву Каховської ГЕС, дуже великі обсяги прісної води потрапляють у море, що може негативно вплинути саме на морську фауну, відбувається опріснення води навколо Кінбурнської коси. Також дуже багато річкової фауни потрапляє в море, наприклад, риба. Її вимиває течією з Каховського водосховища - риба вимиратиме і гнитиме, а все це призведе до суттєвого біологічного погіршення стану води, зокрема в Чорному морі, Дніпрі та навколо Кінбурнської коси", - пояснив Соколенко.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося.

Дивіться відео - що зробив світ, щоб попередити трагедію на Каховській ГЕС:

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