Окупанти змушують жінок шпигувати за ЗСУ і погрожують розстрілювати дітей

Російські окупанти / Reuters

Російські окупанти у Рубіжному погрожують розстрілами дітей жінкам, якщо вони не розкажуть про місцезнаходження українських військових, куди їх змушують йти за гуманітарною допомогою.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформуючи про ситуацію на окупованих територіях в ході онлайн брифінгу у вівторок.

"Жахлива зараз ситуація відбувається в Рубіжному. Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових ... брати якісь там гуманітарні набори або продукти, і потім повертатися назад і розповідати, як обладнані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей", - розповів Гайдай.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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