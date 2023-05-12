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Окупанти забрали життя захисника з Одещини: у нього залишилася дружина і дві доньки

Сергій Кущ
12 травня 2023, 09:32 оновлено 12 травня, 09:32
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До війни він працював у будівельній сфері – знайомі та рідні кажуть, що чоловік мав до цього талант і золоті руки.
На фронті загинув захисник України
На фронті загинув захисник України / Колаж Главред, фото: yug.today, соцмережі

На Одещині провели в останню дорогу 40-річного солдата ЗСУ Григорія Міхова. Він загинув минулої суботи в боях на Донеччині в бою з окупантами.

До війни він працював у будівельній сфері - знайомі та рідні кажуть, що чоловік мав до цього талант і золоті руки, повідомилии у Болградській районній адміністрації.

"Григорій був людиною, повною позитиву і доброти, щирості і відваги, душею кампанії. У будь-який час дня і ночі готовий був прийти на допомогу кожному, хто її потребував. Через свою спеціалізацію та відкритість у чоловіка було чимало друзів, які його просто обожнювали", – згадують близькі загиблого захисника України.

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Також у чоловіка були музичні здібності - він прекрасно грав на гітарі і співав, а у вільний час любив рибалити. У шлюбі з дружиною Наталією чоловік виховував двох чудових дочок - 19-річну Анастасію і 15-річну Дарину.

До лав ЗСУ Григорій Міхов встав на початку лютого 2023-го, пройшовши бойову підготовку, пише "Юг.Today". Там відзначили, що він був хорошим солдатом і надійною опорою для побратимів. Воював проти агресора на одному з найгарячіших напрямків фронту – Донецькому. Останній бій воїн прийняв 6 травня.

11 травня військового Григорія Міхова поховали на Алеї Слави, розташованій на новому кладовищі в Ізмаїлі.

Як повідомляв Главред, у боях за Бахмут загинув захисник України з Вінницької області Радіон Шестопалько. Йому було 35 років.

Свій останній бій солдат прийняв 29 квітня 2023 року. Він загинув внаслідок вогневого ураження під час утримання рубежів в районі населеного пункту Бахмут.

У боях з окупантами країни-агресора Росії загинув воїн Збройних сил України В'ячеслав Хохлюк. Рік тому він одружився з Анастасією Мохіною, дівчиною, з якою він на той момент разом служив в 112-й бригаді територіальної оборони Києва. Їх весільні фотографії потрапили в соціальні мережі і публікувалися навіть в британському виданні The Times.

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