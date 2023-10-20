Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу: є загиблий і потерпіла

Внаслідок ракетної атаки загарбників по дачному кооперативу загинув 60-річний чоловік. Його дружина у важкому стані.

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Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу/ колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ

Російські окупанти ввечері у п’ятницю, 20 жовтня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ворожа ракета влучила по дачному кооперативу.

Внаслідок цього загинув 60-річний чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

57-річна дружина загиблого потрапила до лікарні у важкому стані.

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"Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані", – розповів голова ОВА.

Він додав, що внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа, але рятувальники її уже приборкали. Всі наслідки уточнюються.

Про загибель одного місцевого жителя і поранення його дружини також повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Під час останньої повітряної тривоги окупанти у передмісті на дачі ракетою вбили чоловіка 1963 р. н., його дружина 1967 р. н. в лікарні у тяжкому стані", – написав Вілкул.

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на середу, 18 жовтня, країна-агресорка РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Повітряна атака сталася з 01:33 до 01:48. Один з ударів припав на багатоповерхову будівлю в центральній частині міста. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро поранені.

Стало відомо, що у Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка і дружину. Батько загиблого намагався сам врятувати сина, але не вдалося. Мама хлопця у лікарні. Відомо, що хлопець і дівчина, які загинули, лише недавно одружилися, йому було 23, їй – 20.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня та у ніч на 19 жовтня вдарили по Миколаєву і Павлограду. Внаслідок ракетної атаки по Павлограду є руйнування на інфраструктурному об'єкті, люди не постраждали.

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