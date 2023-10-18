"Тато намагався реанімувати сина": у Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка і дружину

Загиблі лише недавно одружилися і жили у батьків хлопця. Батько загиблого намагався сам врятувати сина, але не вдалося. Мама хлопця у лікарні.

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Сусідка розповіла про загиблих у Запоріжжі 23-річних чоловіка і дружину/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Запорізькій області, скрін

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів по Запоріжжю у ніч на середу, 18 жовтня, загинуло молоде подружжя. Чоловіку і дружині, яких вбила ворожа ракета, що влучила у багатоповерхівку, було по 23 роки. Вони лише недавно одружилися.

Про це розповіла сусідка загиблих Марина, квартиру якої також було понівечено внаслідок ракетної атаки загарбників. Відео з коментарем місцевої мешканки з’явилося у мережі.

Жінка розповіла, що батько намагався реанімувати сина, але хлопець все одно загинув. Мати загиблого зараз в лікарні.

відео дня

"Дуже, дуже шкода тих людей, які загинули. Тому що постраждали дуже молоді люди. Ми сусіди, ми всі гарно спілкувалися. Це дуже страшно. Вони недавно одружилися, хлопець з дівчиною, жили тут в помешканні хлопця з його батьками. Маму хлопця забрали в лікарню, а тато намагався реанімувати сам свого сина – не зміг", – зазначила жінка.

Марина розповіла, що вони з чоловіком мешкають на 5 поверсі будинку, якраз там, куди влучила ракета. Але на момент атаки вони не ночували вдома.

"Я мешкаю в цьому будинку, на 5 поверсі, якраз там, куди влучила ракета. Однієї кімнати взагалі немає. Добре, що ми цю ніч на ночували вдома – я і мій чоловік. Ми тільки приїхали, коли сусідка зателефонувала і сказала, що така біда сталася", – сказала вона.

Сусідка розповіла про загиблих у Запоріжжі 23-річних чоловіка і дружину/ скрін

Дивіться відео з коментарем сусідки загиблого подружжя:

Ракетний удар РФ по Запоріжжю

У ніч на середу, 18 жовтня, країна-агресорка РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Повітряна атака сталася з 01:33 до 01:48. Один з ударів припав на багатоповерхову будівлю в центральній частині міста. За даними на цей час, дві людини загинули, троє поранені. Ще 3 людини вважаються зниклими безвісти.

Мешканці будинку в Запоріжжі розповіли про ракетний удар РФ. Мешканка пошкодженого будинку Владислава розповіла, що вони з сім’єю бігли в укриття в піжамах. Ще один житель будинку розповів, що прокинувся від удару і від крику дружини – її ноги були в склі, потім він побачив, що і сам також був поранений.

У Запорізькій ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю. Голова ОВА Юрій Малашко повідомив, що по Запоріжжю, попередньо, російські військові вдарили ракетою С-300. Він зазначив, що у випадку балістики С-300 – вона долітає з місця запуску до Запоріжжя за час від 32 до 42 секунд.

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