Недавно одружилися, йому було 23, їй – 20: ракета РФ вбила в Запоріжжі молоде подружжя

Пара цінувала кожну хвилину і насолоджувалася життям. Пропозицію своїй коханій Данило зробив у бомбосховищі, розуміючи, що війна їх може розлучити.

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Ракета РФ вбила в Запоріжжі молоде подружжя/ колаж: Главред, фото: Instagram Діани Гайдукової

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Запоріжжі у ніч на 18 жовтня загинуло молоде подружжя – 23-річний Данило Коваленко і його 20-річна дружина Діана. Одна з російських ракет С-300 влучила в п'ятиповерховий будинок у центрі міста. Було зруйновано дві квартири на 4 і 5 поверхах.

Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро потрапили до лікарні з пораненнями. Після влучання ракети Данила знайшли одразу, а його дружину рятувальники виявили під завалами пізніше, повідомляє "Обозреватель".

У виданні з посиланням на троюрідну сестру загиблої Діани зазначають, що Данило Коваленко та Діана Гайдукова одружилися минулої осені. Хлопець освідчився дівчині в бомбосховищі.

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"Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити. Вони знали, що потрібно цінувати кожну хвилину", – написала родичка Діани.

Молоде подружжя жило в квартирі батьків Данила на 4-му поверсі. Ракета влучила туди вночі, коли сім’я спала. Батько Данила був поранений і отримав контузію, але зміг сам витягнути сина й намагався реанімувати його. Проте врятувати хлопця уже не вдалося. Діану довго шукали рятувальники. Мама Данила отримала поранення, вона перебуває у лікарні.

Загиблі Данило і Діана/ Instagram Діани Гайдукової

Загиблі Данило і Діана/ Instagram Діани Гайдукової

Дівчина була баристою, її чоловік – музикантом

Знайомі подружжя розповіли, що Діана працювала в кав'ярні баристою – готувала каву. Вона була дуже веселою і життєрадісною. Останнім часом дівчина працювала в кондитерській "Пюре" і дуже любила свою роботу.

Данило був музикантом, грав на гітарі. З Діаною він познайомився минулого літа.

Загиблі Данило і Діана/ Instagram Діани Гайдукової

Загибла Діана/ Instagram Діани Гайдукової

Ракетний удар РФ по Запоріжжю

У ніч на середу, 18 жовтня, країна-агресорка РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Повітряна атака сталася з 01:33 до 01:48. Один з ударів припав на багатоповерхову будівлю в центральній частині міста. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро поранені.

Стало відомо, що у Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка і дружину. Загиблі лише недавно одружилися і жили у батьків хлопця. Батько загиблого намагався сам врятувати сина, але не вдалося. Мама хлопця у лікарні.

Також донька однієї з постраждалих розповіла про ракетний удар по Запоріжжю. Вона зазначила, що її мама вискочила у коридор з мобільним телефоном, і тому змогла повідомити доньці, що вона жива. Але двері заклинило, і вона не могла самостійно вибратися.

У Запорізькій ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю. Голова ОВА Юрій Малашко повідомив, що по Запоріжжю, попередньо, російські військові вдарили ракетою С-300. Він зазначив, що у випадку балістики С-300 – вона долітає з місця запуску до Запоріжжя за час від 32 до 42 секунд.

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