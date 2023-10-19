Окупанти вдарили по Миколаєву і Павлограду: є влучання в інфраструктурний об’єкт

Внаслідок ракетної атаки по Павлограду є руйнування на інфраструктурному об'єкті, люди не постраждали.

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Окупанти вдарили по Миколаєву і Павлограду/ колаж: Главред, фото: "Суспільне", Міноборони РФ

Російські загарбники ввечері 18 жовтня та у ніч на 19 жовтня завдавали ракетних ударів по Україні. Окупанти пізно ввечері у середу, 18 жовтня, вдарили по Павлограду у Дніпропетровській області. Внаслідок ракетної атаки є руйнування на інфраструктурному об'єкті, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. Також він розповів, що російські окупанти продовжили бити по області і вночі. Вороги били по Нікопольщині. Вони двічі поцілили по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській.

"Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Якої шкоди вони заподіяли – з'ясовують рятувальники. Триває обстеження ураженої місцевості. Минулося без загиблих та постраждалих. Під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету", – розповів Лисенко.

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Окупанти били по Миколаєву

У ніч на четвер, 19 жовтня, окупанти також атакували Миколаїв. Внаслідок атаки були пошкоджені кілька багатоповерхівок – у них повилітати вікна, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич

"Миколаїв – наслідки нічних обстрілів. Маємо вибиті вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Бригада комунальників вже отримала будматеріали. Виїжджають на місце. Пошкоджень у приватному секторі наразі не зафіксовано. На щастя, жителі не постраждали. Працівники адміністрації району ще оглядають територію. У разі уточнення інформації – напишу", – повідомив Сєнкевич у Telegram.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що крім вибитих вікон у багатоповерхівках, внаслідок атаки виникла пожежа на складі, який не використовувався.

"Вночі, 19 жовтня, о 00:55 місто Миколаїв зазнало ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа складської будівлі, яка не експлуатувалася, на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Без постраждалих", – розповів Кім.

Ракетний удар РФ по Запоріжжю

У ніч на середу, 18 жовтня, країна-агресорка РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Повітряна атака сталася з 01:33 до 01:48. Один з ударів припав на багатоповерхову будівлю в центральній частині міста. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро поранені.

Стало відомо, що у Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка і дружину. Загиблі лише недавно одружилися і жили у батьків хлопця. Батько загиблого намагався сам врятувати сина, але не вдалося. Мама хлопця у лікарні.

Також донька однієї з постраждалих розповіла про ракетний удар по Запоріжжю. Вона зазначила, що її мама вискочила у коридор з мобільним телефоном, і тому змогла повідомити доньці, що вона жива. Але двері заклинило, і вона не могла самостійно вибратися.

У Запорізькій ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю. Голова ОВА Юрій Малашко повідомив, що по Запоріжжю, попередньо, російські військові вдарили ракетою С-300. Він зазначив, що у випадку балістики С-300 – вона долітає з місця запуску до Запоріжжя за час від 32 до 42 секунд.

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