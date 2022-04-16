Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: зруйновано птахофабрику

Птахофабрика не працювала, тому постраждалих немає.
Вночі 16 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області. В результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тому постраждалих немає.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"У нас два "прильоти" в Дніпровському районі. Повністю зруйновано птахофабрику, яка не працювала — там нікого і нічого не було. Знову орки потрапили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об'єкт", — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, за минулу ніч від ракетних ударів постраждала низка населених пунктів, є жертва і поранений. Зокрема, російські окупанти вдарили по Києву, Львову, Полтаві, Олександрії та Дніпропетровщині.
Нагадаємо, в Херсонській області російські окупанти знищують зерносховища, щоби люди не могли зробити посіви і прогодувати себе і свою сім'ю.
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