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РФ знову вдарила ракетами по Україні - вибухи прогриміли в Києві, Олександрії, на Луганщині та під Полтавою

16 квітня 2022, 09:20

На жаль, є жертви і поранені.

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Вибухи прогриміли в Києві, Олександрії, на Луганщині та під Полтавою / t.me/luhanskaVTSA

Росія продовжує цинічно обстрілювати українські міста. За минулу ніч від ракетних ударів постраждала низка населених пунктів, є жертва і поранений.

Вибухи в Полтаві

Неспокійною ця ніч була в Полтавській громаді. Вчора пізно ввечері в одному з сіл поблизу Полтави була зруйнована господарська інфраструктура.

"На жаль, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Працюють всі відповідні служби. Тримаємося! Перемога буде за нами!", - повідомив мер Полтави Олександр Мамай.

Вибухи в Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця під ранок зазнала обстрілів у Дарницькому районі на околиці міста. На місці працюють рятувальники і медики. Дані про постраждалих уточнюються.

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Вибухи в Олександрії

"Місто Олександрія, 22: 26 15 квітня – ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - написав на своїй сторінці мер міста Сергій Кузьменко.

Ракетний удар по Луганщині

Голова ОВА Сергій Гайдай розповів про наслідки нічних обстрілів Луганщини. Одна людина загинула, трьом пораненим надана своєчасна медична допомога, перебиті газопроводи в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Вогонь російська армія відкривала по Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінній.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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