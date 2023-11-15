Окупанти вдарили по ЗСУ хімзброєю одразу на двох напрямках - Deep State

Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках. Ворог, найимовирнише, використовував хлорпікрин.

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РФ застосувала хімзброю проти ЗСУ - Deep State / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ, pixabay.com

Російські окупанти застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні - Бахмутському та Сватівському. Про це повідомляють аналітики Deep State.

"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог, найімовірніше, використовував хлорпікрин. У запасах РФ його "чимало", і він вже "неодноразово використовувався проти українських військ".

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Довідка. Хлорпікрин - рідина з різким дратівливим запахом. У високих концентраціях отруйний, шкідливий для людини. Відноситься до II класу небезпеки. Використовується як компонент фумігантних сумішей в сільському господарстві, в камерах газоокурювання для перевірки герметичності ізолюючих і фільтруючих протигазів.

Аналітики Deep State також зазначають, що Авдіївка залишається найгарячішою точкою на фронті. При цьому окупанти ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що "створює суттєві проблеми в управлінні резервами".

"Росія свої резерви не шкодує, відправляючи в бій підрозділи до їхнього відома. Як приклад, 104 десантно-штурмовий полк ворога, який повинен до 1 грудня проходити узгодження або вже знаходиться в Херсонській області, або знаходиться на марші", - повідомили в Deep State.

Ситуація на фронті - останні новини

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України на Херсонському напрямку відкидають окупаційні війська агресора Росії з позицій на лівому березі Дніпра. Завдаються ефективні удари по тилу противника. Триває наступ і на Мелітопольському напрямку, де українська армія успішно виснажує росіян.

Тим часом ситуація в Авдіївці складна. Росіяни б'ють по домівках, звідки йде дим, адже з приходом похолодання жителі Авдіївки Донецької області почали опалювати їх буржуйками. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

На Бахмутському напрямку ворог на даний момент сконцентрував штурмові дії в районі Кліщіївки та Андріївки, але успіхів противник не має.

Командувач східним угрупуванням генерал Олександр Сирський заявив, що Росія продовжує наступ одночасно на кількох східних напрямках. Зокрема росіяни, попри великі втрати, атакують ЗСУ в районі Куп'янська.

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