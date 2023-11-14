РФ готує "броне кулак" і націлилася на захоплення двох міст: де чекати на штурм

Ворог сконцентрував резерви для штурмових дій на двох напрямках.

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ЗСУ дають відсіч окупантам / Колаж: Главред, Фото: Facebook / brigade128

На Бахмутському напрямку ворог на даний момент сконцентрував штурмові дії в районі Кліщіївки та Андріївки, успіхів противник не має, заявив прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Олександр Бородін.

"Зараз ворог сконцентрував штурмові дії на правому фланзі в районі Кліщіївки та Андріївки. Можна констатувати, що за останню добу в районі 15 спроб штурмових дій. Я вже не кажу про артилерію, авіацію і БПЛА", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, в районі Бахмута в основному ворог проводить "щільні" піхотні наступи, в той час як біля Авдіївки - застосовує багато бронетехніки.

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"Однак якихось успіхів у них (окупантів – ред.) зараз немає", - додав Бородін.

За його словами, ворог має дуже погані оборонні позиції, в той час як українські сили мають значно кращі.

"У нас значно кращі оборонні позиції. Ворог б'є досить щільно артилерією, БПЛА і авіацією. У якийсь момент, коли вони вважають за потрібне, думаючи, що ми втомилися, пускають піхоту. Піхота в основному нічого не домагається і відходить назад – це все повторюється. Іноді, коли піхота підходить ближче, доводиться вступати в дуже сильні бої на рівні 50-100 метрів, але це вже рідкість. У більшості вона не доходить так близько. І так весь час повторюється. Це вже можна трохи назвати і позиційною війною на виснаження", - додав він.

Ситуація на Вугледарському напрямку

Для ворога важливо взяти Вугледар (Волноваський район Донецької області), оскільки це панівна висота, в місті на сьогоднішній день залишаються до сотні цивільних осіб, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Арсеній Прилипка.

"Ворог як завжди використовує авіацію, артилерію, знищує як місто Вугледар, так і довколишні села прифронтові. Нещодавно у нас був штурм, вони намагалися штурмувати наші позиції. Чому? Тому що Вугледар - це панівна висота. Ми про це завжди пам'ятаємо, і ворог. Їм необхідно її взяти, тому що без неї буде важко рухатися далі. Ми цей штурм відбили, досить вдало", - сказав він.

За словами спікера, під час цього штурму було знищено 90% важкої техніки, яку використовував ворог. Він зазначив, що противник не має там зараз "броньованого кулака", але бронетехніка використовується, зокрема деякі танки працюють із закритих позицій, щоб прикрити піхоту.

"Цивільні, на жаль, залишаються в місті. Їх там до 100 осіб, наскільки я маю інформацію. Люди отримують гуманітарну допомогу", - розповів Прилипка.

Він додав, що в селах поблизу Вугледара людей більше, ніж у місті, оскільки села обстрілюють рідше.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і взяли нові рубежі. Активні бої на Бахмутському напрямку не припиняються навіть вночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися під Вугледаром. Українська армія в Новомайорському захопила перші чотири будинки, повідомив Юліан Ріпці.

Нагадавши, на Таврійському напрямку, за останніми даними, втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 244 людини. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.

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