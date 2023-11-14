РФ націлилась на два міста, посилює удари дронами: Сирський розкрив колосальні втрати ворога

За два тижні наступу Росія втратила понад 4 тисячі своїх солдатів.

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Росія наступає попри втрати / Колаж Главреда. Фото: Telegram Сирського, Міноборони РФ

Росія продовжує наступ одночасно на кількох східних напрямках. Зокрема росіяни, попри великі втрати, атакують ЗСУ в районі Куп’янська, доповів командувач Східного угрупування генерал Олександр Сирський у Telegram.

Крім того, Росія збільшила кількість використання дронів-камікадзе.

На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу шляхом проведення контратак.

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"Втім, наші оборонці розбивають усі плани та намагання окупантів захопити нашу землю", - підкреслив Сирський.

За словами генерала, ворог щодня втрачає свої наступальні спроможності. Сирський розкрив двотижневі втрати ЗС РФ на сході.

За два тижні в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупаційні війська втратили понад 4 тисячі осіб. Знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки окупантів.

Бої на Донбасі

Росія у жовтні пішла в новий масштабний наступ на сході України, намагаючись повернути втрачені позиції під Бахмутом, захопити залізничний вузол у Куп'янську та оточити ЗСУ в Авдіївці.

Експерти підтверджують, що окупанти, не рахуючись з колосальними втратами у живій силі й техніці, повільно просуваються на сході України. Водночас бійці ЗСУ зауважують, що українському угрупуванню в Авдіївці найближчим часом може загрожувати оточення з трьох сторін - у разі, якщо "сіра зона" розширюватиметься.

Багато політиків й аналітиків сподіваються, що з наближенням холодів ситуація на фронті зміниться - РОВ "загрузнуть" у багнюці. Але у колах захисників щодо цього вельми скептичні - готуються до найгірших сценаріїв боїв узимку.

Зауважувалося, що Росія почала більше застосовувати дрони-камікадзе, а також посилила артобстріли позицій ЗСУ, імовірно, після отримання чергового пакету зі снарядами з КНДР.

Та попри важкі бої з окупантами і повільні темпи контрнаступу ЗСУ, Зеленський все ще сподівається, що Україна досягне результатів до кінця 2023 року.

Всього у війні з Україною, за даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія втратила щонайменше 150 тисяч людей загиблими.

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