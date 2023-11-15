РФ хоче перехопити ініціативу та наступає на кількох ділянках фронту - ISW

Окупантам доведеться вирішити, чи зберігати певні підрозділи на деяких ділянках фронту для захисту або передислокувати їх для підтримки наступу.

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Російським військам, ймовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на полі бою / Колаж: Главред, фото: Фото t.me/mod_russia

Російська окупаційна армія намагається відновити ініціативу на полі бою та поводить одночасно кілька наступальних операцій на сході. ЗСУ продовжують тиск на критичні ділянки фронту. Про це пише Інститут вивчення війни у свіжому звіті.

Як пишуть аналітики ISW з посиланням на кількох українських офіційних осіб, ситуація вздовж лінії фронту складна, але українські сили зберігають контроль над бойовим простором.

Головнокомандувач збройними силами України генерал Валерій Залужний 13 листопада під час розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном заявив, що Авдіївський, Куп'янський та Мар'їнський напрямки є найбільш інтенсивними. За його словами, сили оборони продовжують наступальні дії на невизначених ділянках фронту.

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Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії за кількома напрямками і намагаються, зокрема, відновити ініціативу на північ і південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про посилення російських обстрілів у Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках.

"Заяви українських офіційних осіб з приводу нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо російських наступальних операцій, зокрема, на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - зазначили аналітики.

Експерти ISW вважають, що російським військам, ймовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на полі бою. При цьому українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіху на тактичному рівні вздовж фронту на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонщини.

Російському військовому командуванню доведеться вирішити, чи зберігати певні російські підрозділи на деяких ділянках фронту для захисту від українських наступальних операцій або передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях.

"Дані рішення, ймовірно, завадять здатності Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні", - зазначили в ISW.

Ситуація на фронті - останні новини

На Бахмутському напрямку ворог на даний момент сконцентрував штурмові дії в районі Кліщіївки та Андріївки, але успіхів противник не має.

Командувач східним угрупуванням генерал Олександр Сирський заявив, що Росія продовжує наступ одночасно на кількох східних напрямках. Зокрема росіяни, попри великі втрати, атакують ЗСУ в районі Куп'янська.

На даний момент тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаєві включена в стратегічні заходи активних операцій Збройних сил України. За умови успішної реалізації плану Генерального штабу, Кінбурн буде звільнений. Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.

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