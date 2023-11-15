ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: вибиваємо війська РФ із лівого берега Дніпра

Сили оборони України досягають успіхів у боротьбі з російськими окупантами на Херсонському та Мелітопольському напрямках, розповіли у Генеральному штабі.

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ЗСУ вибивають війська РФ із лівобережжя Херсонщини-Генштаб / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, DeepState

Сили оборони України на Херсонському напрямку відкидають окупаційні війська агресора Росії з позицій на лівому березі Дніпра. Наносяться ефективні удари по тилу противника. Триває наступ і на Мелітопольському напрямку, де українська армія успішно виснажує росіян. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомляє Генштаб у своєму зведенні вранці, 15 листопада, на лівобережжі Херсонщини українська армія веде контрбатарейну боротьбу і відкидає російські війська з прибережних позицій. Наносяться удари і по тилових районах, які утримують окупанти.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають противника з прибережних вогневих позицій, прицільно наносять вогневе ураження по тилових районах противника", - зазначено в повідомленні. відео дня

ЗСУ виснажують війська РФ на Мелітопольському напрямку

Також зазначено, що українська армія успішно знищує ворожі сили і засоби на Мелітопольському напрямку і виснажує противника по всій лінії фронту на даній ділянці бойових дій.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - підкреслили в Генеральному штабі.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

Пропагандисти Росії 13 листопада заявили про те, що російські окупанти, мовляв, зібралися тікати із окупованих районів Херсонської області. Повідомлення про "перегрупування" військ РФ з'явилися на сайтах державних медіахолдингів РИА Новости і ТАСС. Втім, вони були швидко видалені. У Міноборони РФ заявили про "провокацію".

У ЗСУ спростували "втечу" військ Росії з Херсонської області. За словами представниці Оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, Москва, таким чином, намагалася з'ясувати, як Україна відреагує на таку ситуацію.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 14 листопада повідомив, що ЗСУ досягли успіху на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Незважаючи на все, Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває", - сказав чиновник.

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми висновками, українські війська просунулися до Кринок і продовжують вести бої проти російських окупантів.

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