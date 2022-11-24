Така атака може бути пов'язана з хімічними речовинами, які легко приховати, що ускладнить західним країнам висунення звинувачень на адресу Москви.
Представники адміністрації президента США Джо Байдена оцінили, що очільник РФ Володимир Путін може спершу застосувати хімічну зброю в Україні, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО, якщо його війська продовжать втрачати позиції на українському полі бою.
Про це повідомляє Politico із посиланням на шість джерел, поінформованих у питанні.
За даними видання, США не мають розвідданих про неминучість подібної атаки. Але деякі американські чиновники вважають, що Росія може вдатися до застосування хімічної зброї у разі продовження втрат на полі бою або повного розвалу російської армії.
За словами одного з чиновників, така атака може бути пов'язана з хімічними речовинами, які легко приховати, що ускладнить західним країнам висунення звинувачень на адресу Москви.
Деякі хімічні речовини можуть бути використані для атаки з масовими жертвами, хоча відомо, що Москва використовувала нервово-паралітичну речовину "Новачок" проти однієї-двох осіб за один раз, зазначили чиновники й експерти. Наприклад, деякі хімікати можуть бути перетворені в аерозоль або використані в боєприпасах, щоб завдати шкоди великій групі людей.
Ядерний шантаж з боку РФ
Останнім часом глава Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Український гарант зазначив, що оточення глави Кремля Володимира Путіна "цуцики", які після 50 г горілки кричить про застосування такої зброї. Це є абсолютно неприйнятним. Зеленський наголосив, що Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві.
До слова, за словами колишнього міністра оборони США і директора ЦРУ Леона Панетти, на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.
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