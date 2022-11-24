Путін може застосувати хімічну зброю в Україні / сайт Кремля, Міноборони РФ

Представники адміністрації президента США Джо Байдена оцінили, що очільник РФ Володимир Путін може спершу застосувати хімічну зброю в Україні, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО, якщо його війська продовжать втрачати позиції на українському полі бою.

Про це повідомляє Politico із посиланням на шість джерел, поінформованих у питанні.

За даними видання, США не мають розвідданих про неминучість подібної атаки. Але деякі американські чиновники вважають, що Росія може вдатися до застосування хімічної зброї у разі продовження втрат на полі бою або повного розвалу російської армії.

За словами одного з чиновників, така атака може бути пов'язана з хімічними речовинами, які легко приховати, що ускладнить західним країнам висунення звинувачень на адресу Москви.

Деякі хімічні речовини можуть бути використані для атаки з масовими жертвами, хоча відомо, що Москва використовувала нервово-паралітичну речовину "Новачок" проти однієї-двох осіб за один раз, зазначили чиновники й експерти. Наприклад, деякі хімікати можуть бути перетворені в аерозоль або використані в боєприпасах, щоб завдати шкоди великій групі людей.

Ядерний шантаж з боку РФ

Останнім часом глава Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Український гарант зазначив, що оточення глави Кремля Володимира Путіна "цуцики", які після 50 г горілки кричить про застосування такої зброї. Це є абсолютно неприйнятним. Зеленський наголосив, що Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві.

До слова, за словами колишнього міністра оборони США і директора ЦРУ Леона Панетти, на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

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