Росія готує загони для нових штурмів на Таврійському напрямку

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що російська Федерація готує загони "Шторм Z" та новомобілізованих для нових штурмів на Таврійському напрямку.
Полковник ЗСУ в телемарафоні розповів, що українські війська знищили багато російської техніки, тому командування РФ намагається штурмувати відносно невеликими піхотними групами. З його слів, такою тактикою ворог намагається ускладнити роботу нашим засобам ураження.
"Це в основному мотострільці, але також багато новомобілізованих. Також фіксуються заведення і підготовка до штурмів загонів "Шторм Z". З Росії ворог також намагається перекинути для поповнення втрат якісь сили, це переважно не навчені поки ще люди, які не воювали" - сказав Штупун.
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