"Це може статися будь-якої миті": у США оголосили, чим закінчиться війна в Україні

Коротко:
- Війна в Україні закінчиться переговорами, вважає Остін
- Україна сама повинна вирішити, коли сідати за стіл переговорів
- США і надалі підтримуватимуть Україну
Міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що війна країни-агресорки Росії проти України закінчиться шляхом переговорів.
Про це повідомили у Пентагоні після зустрічі Остіна з Папою Римським Франциском у Ватикані. Учасники обговорювали під час зустрічі, зокрема, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.
Остін зазначив, що необхідно зменшити напругу у близькосхідному регіоні та вирішити проблему російсько-українського збройного протистояння.
Глава Пентагону наголосив, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть підтримувати Україну, а Київ повинен сам визначити, коли потрібно сідати за стіл переговорів з країною-агресоркою Росією. У той же час Остін зазначив, що війна може закінчитися будь-якої миті.
"Цей конфлікт закінчиться якимись перемовинами в якийсь момент", – сказав він під час спілкування з журналістами.
Хто такий Ллойд Остін?
Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.
Позиція США щодо війни в Україні – останні новини
Раніше Остін озвучив стратегію США щодо дозволу Україні бити західною зброєю вглиб РФ. Вашингтон і союзники працюють над розробкою плану дій для реалізації "плану перемоги" Зеленського.
Також раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зробив нову заяву про закінчення війни в Україні. Він наголосив, що Росія не зможе досягти перемоги у війні проти України і країни Заходу будуть продовжувати підтримувати Україну.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що позиція США щодо ударів ЗСУ вглиб РФ залишається незмінною. Кірбі відповів, чи може ймовірна участь КНДР у бойових діях в Україні вплинути на рішення про скасування обмежень на використання американської зброї.
Читайте також:
- РФ запустила по Україні півсотні дронів, знищено 40: куди поділися інші БПЛА
- "Зробимо Росію малою знову": Зеленський довів до істерики речницю МЗС РФ Захарову
- У квітні Україна отримає Mirage 2000-5, але є проблема з ракетами - Forbes
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред