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"Це може статися будь-якої миті": у США оголосили, чим закінчиться війна в Україні

Альона Вороніна
24 жовтня 2024, 10:19
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США і надалі будуть підтримувати Україну. Київ сам повинен вирішити, коли потрібно сідати за стіл переговорів з Москвою.
Ллойд Остин, ВСУ
У США оголосили, чим закінчиться війна в Україні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід"

Коротко:

  • Війна в Україні закінчиться переговорами, вважає Остін
  • Україна сама повинна вирішити, коли сідати за стіл переговорів
  • США і надалі підтримуватимуть Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що війна країни-агресорки Росії проти України закінчиться шляхом переговорів.

Про це повідомили у Пентагоні після зустрічі Остіна з Папою Римським Франциском у Ватикані. Учасники обговорювали під час зустрічі, зокрема, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

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Остін зазначив, що необхідно зменшити напругу у близькосхідному регіоні та вирішити проблему російсько-українського збройного протистояння.

Глава Пентагону наголосив, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть підтримувати Україну, а Київ повинен сам визначити, коли потрібно сідати за стіл переговорів з країною-агресоркою Росією. У той же час Остін зазначив, що війна може закінчитися будь-якої миті.

"Цей конфлікт закінчиться якимись перемовинами в якийсь момент", – сказав він під час спілкування з журналістами.

Хто такий Ллойд Остін?

Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Позиція США щодо війни в Україні – останні новини

Раніше Остін озвучив стратегію США щодо дозволу Україні бити західною зброєю вглиб РФ. Вашингтон і союзники працюють над розробкою плану дій для реалізації "плану перемоги" Зеленського.

Також раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зробив нову заяву про закінчення війни в Україні. Він наголосив, що Росія не зможе досягти перемоги у війні проти України і країни Заходу будуть продовжувати підтримувати Україну.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що позиція США щодо ударів ЗСУ вглиб РФ залишається незмінною. Кірбі відповів, чи може ймовірна участь КНДР у бойових діях в Україні вплинути на рішення про скасування обмежень на використання американської зброї.

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війна в Україні новини США Пентагон Ллойд Остін
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