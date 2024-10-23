Україна здатна зупинити наступ окупантів: офіцер озвучив ключові умови

Наразі росіяни на полі бою мають перевагу в артилерійських пострілах та домінують у повітрі.

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Окупанти мають перевагу в повітрі / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Оперативное командование "Запад"

Коли Україна досягне балансу у кількості боєприпасів, то наступ Росії буде зупинено. Про це розповів офіцер Збройних сил України Мирослав Гай в етері Новини.LIVE.

Офіцер зазначив, що ситуація для Сил оборони на фронті достатньо важка, адже окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту.

За словами Мирослава, росіяни на полі бою мають перевагу в артилерійських пострілах та домінують у повітрі.

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"Як тільки у нас з’явиться бодай паритет в боєприпасах, особливо великих калібрів, або буде нівельована авіаційна компонента Росії, зокрема КАБи, якими вони знищують прифронтові міста, то наступ Росії буде зупинено", - повідомив Гай.

Офіцер ЗСУ також нагадав, що окупанти мають перевагу в живій силі, адже РФ мобілізує близько 30 тисяч людей щомісяця.

"Росіяни зазнають набагато більших втрат, ніж ЗСУ, в першу чергу внаслідок того, що вони наступають, а ми обороняємося", - підкреслив Мирослав Гай.

Хто такий Мирослав Гай? Мирослав Гай - український актор, волонтер, керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко". До подій на Майдані був залучений до низки популярних телешоу СТБ ("Танцюють всі!", "Україна має талант", "МастерШеф", "X-Фактор", "Холостяк", "Все буде добре", "Неймовірна правда про зірок", "Танці з зірками", "Феномен") у ролі викладача акторської майстерності та майстерності телеведучого. З 2014 року Гай брав участь у піднятті державного прапора на телевежі Слов'янська. Брав участь у складній операції з водопостачання бійців на горі Карачун біля Слов'янська - шляхом буріння 120-метрової свердловини під час мінометних обстрілів. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня й орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, йдеться у статті Вікіпедії.

Ситуація на фронті - останні новини

В інтерв'ю Главреду військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, що окупанти, користуючись перевагою в особовому складі та військовій техніці, продовжують систематично атакувати позиції Збройних сил.

Майор ЗСУ Валерій Прозапас повідомляв, після просування на Донецькому напрямку росіяни будуть намагатися більш інтенсивно атакувати в Запорізькій області.

Водночас депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук розповів, що на Куп'янському напрямку ситуація дуже складна та нестабільна. Зокрема, російська окупаційна армія розсікла угруповання наших військ у напрямку річки Оскіл на два плацдарми.

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