Наймасовіше взяття окупантів в полон: в руки СБУ здаються цілими ротами - відео

Після початку операції на Курщині обмінний фонд України поповнюється з дня в день – так, напередодні рота російських солдатів здалася в полон.

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Україна поповнила обмінний фонд / Колаж: Главред, скріншот, фото facebook.com/SecurSerUkraine

Вчора, 14 серпня, понад сто залишених командирами росіян, ухвалили правильне рішення та здалися в полон. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. В операції брали участь спецпризначенці СБУ.

Деталями поділився проєкт "Хочу жить".

Також в телеграм-каналі проєкту було опубліковане відео з дрона.

відео дня

На ньому видно, як російські солдати лежать штабелями та чекають на українських військових.

"Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури та казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими",– повідомили в "Хочу жить".

Рота росіян здалась в полон - деталі від СБУ

Водночас, за інформацією джерел українських ЗМІ, це наслідок спецоперації, яку провели воїни ЦСО "А" СБУ.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", - заявило джерело 24 каналу.

Як результат, спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку зс рф та підрозділу "Ахмат".

Що каже про операцію в Курській області президент України?

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що вже сотні російських військових здалися в полон і вони отримують гуманне ставлення.

"Збільшуємо територію активних дій. Головком доповідав, що наші сили контролюють 74 населених пункти в Курській області. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які це забезпечують. Знову дякую і всім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд. Це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон і всі вони отримують гуманне ставлення. Такого ставлення вони навіть у їхній же російській армії не мали", - сказав Зеленський.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини

Не секрет, що через бої на Курщині росіяни хочуть обмін полоненими. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, після того, як українські війська активно почали просуватися у Курській області, російська сторона ініціювала такі переговори.

Окрім цього, у Мінінтеграції повідомили, що Україна готова до прийому біженців з РФ. Для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися, або потребують гуманітарної допомоги, Мінінтеграції України відкрило цілодобову гарячу лінію.

Нещодавно ЗСУ врятували строковика РФ під Курськом, який підірвав себе гранатою, побоюючись попасти в полон до ЗСУ. Першу допомогу йому надали саме українські військові та доставили його в безпечне місце. Бійці ЗСУ ділилися водою і сигаретами з полоненими і приносили пораненим ліки з інших бліндажів.

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