УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Наймасовіше взяття окупантів в полон: в руки СБУ здаються цілими ротами - відео

Даяна Швець
15 серпня 2024, 11:03
310
Після початку операції на Курщині обмінний фонд України поповнюється з дня в день – так, напередодні рота російських солдатів здалася в полон.
СБУ, окупанти в полоні
Україна поповнила обмінний фонд / Колаж: Главред, скріншот, фото facebook.com/SecurSerUkraine

Вчора, 14 серпня, понад сто залишених командирами росіян, ухвалили правильне рішення та здалися в полон. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. В операції брали участь спецпризначенці СБУ.

Деталями поділився проєкт "Хочу жить".

Також в телеграм-каналі проєкту було опубліковане відео з дрона.

відео дня

На ньому видно, як російські солдати лежать штабелями та чекають на українських військових.

"Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури та казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими",– повідомили в "Хочу жить".

Рота росіян здалась в полон - деталі від СБУ

Водночас, за інформацією джерел українських ЗМІ, це наслідок спецоперації, яку провели воїни ЦСО "А" СБУ.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", - заявило джерело 24 каналу.

Як результат, спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку зс рф та підрозділу "Ахмат".

Що каже про операцію в Курській області президент України?

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що вже сотні російських військових здалися в полон і вони отримують гуманне ставлення.

"Збільшуємо територію активних дій. Головком доповідав, що наші сили контролюють 74 населених пункти в Курській області. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які це забезпечують. Знову дякую і всім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд. Це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон і всі вони отримують гуманне ставлення. Такого ставлення вони навіть у їхній же російській армії не мали", - сказав Зеленський.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини

Не секрет, що через бої на Курщині росіяни хочуть обмін полоненими. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, після того, як українські війська активно почали просуватися у Курській області, російська сторона ініціювала такі переговори.

Окрім цього, у Мінінтеграції повідомили, що Україна готова до прийому біженців з РФ. Для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися, або потребують гуманітарної допомоги, Мінінтеграції України відкрило цілодобову гарячу лінію.

Нещодавно ЗСУ врятували строковика РФ під Курськом, який підірвав себе гранатою, побоюючись попасти в полон до ЗСУ. Першу допомогу йому надали саме українські військові та доставили його в безпечне місце. Бійці ЗСУ ділилися водою і сигаретами з полоненими і приносили пораненим ліки з інших бліндажів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ ЗСУ Курськ військовополонені обмін полоненими війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

У РФ великі проблеми: чим може закінчитися наступ ЗСУ на Курщині – Bild

У РФ великі проблеми: чим може закінчитися наступ ЗСУ на Курщині – Bild

11:32 Світ
Приховували до останнього: як Захід дізнався про плани України щодо Курська

Приховували до останнього: як Захід дізнався про плани України щодо Курська

09:47 Україна
РФ вночі масовано вдарила по Україні дронами і ракетами: подробиці

РФ вночі масовано вдарила по Україні дронами і ракетами: подробиці

09:10 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе 9535

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська 4555

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська

Чернишов терміново перервав траур: дружина Пєскова сильно захворіла 2424

Чернишов терміново перервав траур: дружина Пєскова сильно захворіла

Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІ 2389

Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІ

Останні новини

11:55

Чому неправильно казати "банківська карта": якої помилки припускаються багато українців

11:35

Окупанти готуються до штурмів на одному із напрямків фронту: де чекати удару

11:32

У РФ великі проблеми: чим може закінчитися наступ ЗСУ на Курщині – Bild

11:05

4 причини, чому відчувається поганий запах з пральної машини: кілька правил усунуть проблемуВідео

11:03

Наймасовіше взяття окупантів в полон: в руки СБУ здаються цілими ротами - відео

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
10:51

Китайський гороскоп на завтра, 16 серпня: Зміям - образи, Собакам - гнів

10:45

Явне приниження Путіна: цікава заява Литви про операцію ЗСУ в Курську

10:15

ЗСУ буде складно втримати позиції на Курщині: у NYT назвали головну небезпеку

09:57

"Перебувала в повному недоумстві": померла зірка фільму "Щоденник пам'яті" - перші деталі

Реклама
09:50

Компанія "БаДМ" об'єднує фармацевтів України в благодійному проєкті "Фармсила" новини компанії

09:47

Приховували до останнього: як Захід дізнався про плани України щодо Курська

09:17

Гороскоп на завтра 16 серпня: Терезам - виснаження, Скорпіонам - невдачі

09:13

Нічний прорив на Суджу: у ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області

09:10

РФ вночі масовано вдарила по Україні дронами і ракетами: подробиці

09:06

Інновації з управління персоналом у 2024: що розкажуть на HR Camp

09:00

Заборона РПЦ в Україні має консенсус у суспільстві, закон має великі шанси на ухвалення - Вʼятрович

08:30

"Заліза в голові стало більше": Віктор Розовий вийшов на зв'язок із шанувальниками

08:10

Мир в обмін на території: два сценарії для УкраїниПогляд

08:08

Російські окупанти просунулися на двох напрямках: в ISW розкрили деталі

08:05

"Путін це усвідомлює": операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим – Чаленко

Реклама
06:52

РФ боїться швидкого просування українців на Курщині: в ISW описали панічні дії російських сил

06:10

Росіянам треба бігти або готуватися відбиватисяПогляд

05:05

"Усі активно співпрацюють з Китаєм": Кочетков пояснив, чому члени ОДКБ ігнорують Путіна

05:03

Сім'я знайшла скарб в забитій дошками таємній кімнаті в будинку: що було всередині

04:30

Чому не варто натискати кнопку "повтор" на будильнику: експерт шокував причиною

04:00

Авангард іде вперед: ЗСУ надовго в Курській області – несподіваний прогноз

03:30

У Ніколаса Карми округлилися очі: TAYANNA озвучила вартість свого луку

03:24

Потужний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

03:10

"Шансів втримати не було": РФ окупувала ще два населених пункти

03:03

Жінка здивувала лайфхаком, як легко очистити крани від нальоту

02:50

Авіакатастрофа винищувачів Rafale у Франції: Макрон повідомив деталі

02:30

"Зрадили, кинули": Настя Приходько висловилася про Влада Яму і Потапа

02:20

Ексохоронці Януковича та нацгвардієць: СБУ викрила агентурну мережу РФ

02:00

Немає ні хвороби, ні допомоги ЗСУ: колишній продюсер Олега Винника викрив втікача

01:38

Ініціатива зі сторони РФ: через бої на Курщині росіяни хочуть обмін полоненими

01:31

Гарріс vs Трамп: Золотарьов оцінив, у кого більше шансів перемогти на виборах у СШАВідео

01:05

Ми стримувались занадто довго: генерал США про бої в Курській області

01:02

Мінус 4 аеродрома за ніч: Генштаб опублікував дивовижні подробиці ударів по РФ

00:38

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе

00:36

Суперкубок УЄФА: Реал переміг Аталанту із прем'єрним голом Мбаппе

Реклама
00:05

Чернишов терміново перервав траур: дружина Пєскова сильно захворіла

00:00

Україна готова до прийому біженців з РФ: у Мінінтеграції повідомили деталі

14 серпня, середа
23:37

Надзвичайна ситуація в галузі захисту здоров'я: у ВООЗ повідомили про вірус

23:26

У важкому стані: дружина кинула хворого Преснякова напризволяще

23:12

"Це дало полегшення": як Курська операція допомогла ЗСУ під Бахмутом

23:04

"Україна не зацікавлена в окупації": у Зеленського назвали мету боїв на Курщині

22:52

Строковик РФ під Курськом підірвав себе гранатою: ЗСУ врятували його

22:33

Росія "шукає" українські F-16: що сталося

22:19

"Пиріг Незалежності": 1+1 media та "Сніданок з 1+1" долучаються до творення гастрономічної традиції для кожної української родини

22:17

Німеччина підозрює українця у підриві "Північного потоку": вплив на відносини

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти