Окупанти розстріляли бійців НГУ під Селидовим, це свідчить про масштабну проблему ЗСУ - Forbes

Українці можуть вдатися до запеклої контратаки, щоб помститися за злочин, "однак навряд чи це значно вплине на хід битви за Покровськ".

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Якщо армія РФ хоче оточити Покровськ, їй доведеться захопити Селидове / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

Про що свідчить розстріл окупантами бійців НГУ біля Селидового

Чи зможе армія РФ захопити Покровськ

Російська окупаційна армія розстріляла чотирьох бійців Національної гвардії біля Селидового на Донеччині. І цей інцидент відображає велику проблему України.

Як пише Forbes, 6 жовтня російські військові захопили позицію, яку утримувала бригада "Кара-Даг" української Національної гвардії. Вони взяли гвардійців, допитали їх і вбили, порушивши Женевські конвенції.

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Українці можуть вдатися до шаленої контратаки, щоб помститися російським загарбникам за злочин, "однак навряд чи це значно вплине на хід битви за Покровськ".

Зазначається, що Національна гвардія належить Міністерству внутрішніх справ України, а не армії, і зазвичай займається завданнями внутрішньої безпеки. Той факт, що МВС довелося відправляти свої сили для участі в бойових діях, свідчить про масштаби проблем із кадрами у Міністерства оборони.

Українське міністерство оборони щосили намагається мобілізувати понад 20 тисяч нових солдатів на місяць. Ситуація була настільки важкою наприкінці цього літа, що у командирів у Києві не було іншого вибору, окрім як відправити більшу частину з семи наступальних бригад національної гвардії, включно з бригадою "Кара-Даг", на фронт.

Водночас Кремль не зважає на втрати і набирає по 30 тисяч нових солдатів на місяць, а тисячі північнокорейських солдатів розпочали розгортання в Курську, звільняючи російські сили в цій області для передислокації на інші напрямки, потенційно включно з віссю Селидове-Покровськ.

Журналісти пишуть, що якщо армія РФ збирається оточити Покровськ замість того, щоб безпосередньо його атакувати, їм доведеться захопити Селидове.

Центральне угруповання російських військ "імовірно, захопить Селидове найближчими днями, але захоплення міста не означає захоплення Покровська", прогнозує Центр оборонних стратегій.

Аналітики Центру вважають, що ЗСУ зможуть утримати Покровськ, "і подальше виснаження оперативного угруповання центру в цьому районі сповільнить їхнє просування, завдаючи шкоди перспективам російського наступу в Донецькій області в найближчі тижні".

Інші українські спостерігачі налаштовані менш оптимістично.

"Наразі Україна програє війну, і тенденція буде негативною, якщо не буде вжито радикальних заходів", - попередив Татарігамі, засновник аналітичної групи Frontelligence Insight.

Що таке Женевські конвенції Женевські конвенції - чотири міжнародні договори та три додаткові протоколи, що встановлюють міжнародно-правові стандарти гуманного поводження під час війни. Під Женевською конвенцією як терміном в однині зазвичай розуміють угоди 1949 року, укладені після Другої світової війни (1939-1945), які уточнили умови двох договорів 1929 року і додали дві нові конвенції, пише Вікіпедія. Що регулюють Женевські конвенції: питання прав військовополонених із числа цивільних осіб і військовослужбовців;

забезпечують захист поранених, хворих і цивільних осіб у зоні бойових дій та навколо неї;

визначають права некомбатантів і заходи захисту, що їм надаються. Угоди 1949 року ратифіковані повністю або із застереженнями 196 країнами.

Ситуація на фронті - останні новини

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